В Тюменской области установят режим повышенной готовности

| Фото: телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

Режим повышенной готовности для подготовки к паводку введут в Тюменской области. Соответствующее постановление в ближайшее время подпишет глава региона Александр Моор. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Эта мера позволит оперативно принимать необходимые управленческие решения и использовать средства резервного фонда. Уточненный прогноз по паводку мы получим 5 апреля. Пока исходим из наиболее пессимистичного сценария", — отметил он.

Ожидается, что в Казанском и Ишимском районах, а также в Ишиме уровень воды будет близким к рекордным показателям прошлого года, а в Абатском и Викуловском районах достигнет отметки 2017 года.

"Режим ЧС будем вводить в муниципалитетах, когда паводок выйдет на отметку "опасное явление". Подготовка к встрече большой воды продолжается в плановом режиме", — уточнил Александр Моор.