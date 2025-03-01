538 млрд рублей направят на поддержку АПК в России

На поддержку агропромышленного комплекса в России в 2025 году направят 538 млрд рублей. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства Государственной думе 26 марта.

Он отметил, что сельское хозяйство является одним из самых конкурентоспособных и технологичных секторов в экономике.

"Современные решения необходимы и для агропромышленного комплекса. Больше половины техники и оборудования для АПК сейчас делается в России. Свыше 30 тысяч тракторов, комбайнов, других машин получили наши аграрии", — подчеркнул Михаил Мишустин.

В Тюменской области в 2024 году товаропроизводители приобрели 486 единиц новой современной техники, преимущественно отечественного производства.

В п. Винзили Тюменского района с 27 по 28 марта состоится выставка "Тюмень Агро-2025", где представят более 200 единиц современной сельхозтехники и оборудования.