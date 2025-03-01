Нефтепроводчики передали тюменским студентам уникальное издание "Русский Пантеон" и фильм о Великой отечественной войне

| Фото: Елена Григорьева | Фото: Елена Григорьева

Нефтепроводчики передали в дар Тюменскому нефтепроводному профессиональному колледжу и Тюменскому индустриальному университету книгу и фильм из 20 серий, посвященные выдающимся деятелям России и событиям Великой Отечественной войны.

Книга "Русский Пантеон. Польза, честь и слава" создана редакционной коллегией ПАО "Транснефть" и работниками службы печатных проектов компании при содействии сотрудников Государственного архива Российской Федерации. Архив передал авторскому коллективу уникальные исторические документы XVII–XX веков, часть из которых ранее никогда не публиковалась.

"Эта книга представляет собой двухтомное издание, в котором опубликованы очерки о жизни выдающихся российских просветителей, историков, ученых, коллекционеров и меценатов, педагогов, изобретателей, спортсменов, кинематографистов. Не все имена вошли в школьные учебники и хрестоматии. Теперь, благодаря этому колоссальному труду – книге, вы узнаете еще больше о людях, которые также внесли весомый вклад в развитие России, как и широко известные нам деятели. Уверен, что вы обязательно вдохновитесь этими историями", – сказал заместитель генерального директора нефтепроводного предприятия Александр Мухортов на встрече со студентами нефтепроводного колледжа.

Кроме того, в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по инициативе компании был изготовлен тираж документального 20-серийного фильма "Неизвестная война". Этот фильм, снятый в 1978 году советскими и американскими авторами, отличается максимальной исторической достоверностью. Он содержит большое количество документальной кинохроники, а также интервью с фронтовиками, советскими полководцами и государственными деятелями.

"Эти ценные издания станут важным дополнением к образовательной программе, помогая студентам глубже понять и оценить вклад великих деятелей, а также события, сформировавшие историю и путь развития нашей страны", – отметила специалист по воспитательной работе колледжа Елена Маркова.

Елена Григорьева