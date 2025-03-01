В Тюменской области запустили в эфир первую отечественную базовую станцию "ИРТЕЯ"

| Фото: пресс-служба МТС | Фото: пресс-служба МТС

Первую отечественную базовую станцию "ИРТЕЯ" в Тюменской области запустила в эфир цифровая экосистема МТС. Новое телеком-оборудование установлено в селе Колесниково Заводоуковского района.

Базовая станция российского производства покрывает все улицы и местные дороги в центре и на окраинах поселка, обеспечивая высокоскоростным мобильным интернетом 1000 жителей, а также ключевые инфраструктурные объекты – школу, детский сад, почтовое отделение и другие организации.

"ИРТЕЯ" представляет собой современное телекоммуникационное решение, которое поддерживает стандарт LTE на частотных диапазонах 1800 и 800 МГц. Оборудование может эффективно работать как в густонаселенных районах, так и в сельской местности с низкой плотностью населения, "пробивая" сигнал даже в труднодоступные локации.

"Мы выбрали Колесниково для запуска в эфир отечественной базовой станции, чтобы обеспечить поселок покрытием LTE и протестировать новое решение в реальных условиях. За неделю работы оборудования мы увидели, как жители начали активно пользоваться цифровыми сервисами, государственными услугами, открывая для себя новые возможности. Нам важно, чтобы люди, несмотря на удаленность от городов, чувствовали себя комфортно", — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.