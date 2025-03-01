  • 26 марта 202526.03.2025среда
  • USD84,1930
    EUR92,3409
  • В Тюмени 4..6 С 1 м/с ветер южный

В Тюменской области запустили в эфир первую отечественную базовую станцию "ИРТЕЯ"

Общество, 18:37 26 марта 2025

пресс-служба МТС | Фото: пресс-служба МТС

Первую отечественную базовую станцию "ИРТЕЯ" в Тюменской области запустила в эфир цифровая экосистема МТС. Новое телеком-оборудование установлено в селе Колесниково Заводоуковского района.

Базовая станция российского производства покрывает все улицы и местные дороги в центре и на окраинах поселка, обеспечивая высокоскоростным мобильным интернетом 1000 жителей, а также ключевые инфраструктурные объекты – школу, детский сад, почтовое отделение и другие организации.

"ИРТЕЯ" представляет собой современное телекоммуникационное решение, которое поддерживает стандарт LTE на частотных диапазонах 1800 и 800 МГц. Оборудование может эффективно работать как в густонаселенных районах, так и в сельской местности с низкой плотностью населения, "пробивая" сигнал даже в труднодоступные локации.

"Мы выбрали Колесниково для запуска в эфир отечественной базовой станции, чтобы обеспечить поселок покрытием LTE и протестировать новое решение в реальных условиях. За неделю работы оборудования мы увидели, как жители начали активно пользоваться цифровыми сервисами, государственными услугами, открывая для себя новые возможности. Нам важно, чтобы люди, несмотря на удаленность от городов, чувствовали себя комфортно", — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# МТС , связь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 26.03.2025Нефтепроводчики передали тюменским студентам уникальное издание "Русский Пантеон" и фильм о Великой отечественной войне
18:37 26.03.2025В Тюменской области запустили в эфир первую отечественную базовую станцию "ИРТЕЯ"
18:30 26.03.2025В Тюменской области установят режим повышенной готовности
18:29 26.03.2025Артём Жога поручил выработать единый стандарт помощи ветеранам СВО и их близким

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора