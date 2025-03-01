Форуму для ветеранов спецоперации "СВОя культура" дали старт в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Творческий форум для ветеранов специальной военной операции "СВОя культура" открыли в Тюмени 26 марта. Церемония состоялась в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

Проект организован департаментом культуры Тюменской области и тюменским филиалом фонда "Защитники Отечества".

Перед культурой в наше время стоят масштабные задачи, одна из них – воспитание патриотизма, подчеркнула заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова. Переживания, истории и творения ветеранов СВО — это не только отражение личного пути, но и важный вклад в культуру. Они - носители опыта, который может вдохновить и поддержать новое поколение творцов.

"Когда человек знает свою историю, то уже никакие информационные атаки ему не страшны, он защищен, вооружен крепкими знаниями. Это возможность самореализоваться, быть полезным, это дает чувство сопричастности к большому делу великой Родины. Какой культура будет сегодня? Мы понимаем, что это знаете вы. Те, кто были на передовой, были сопричастны подвигу преодоления. Именно вы можете говорить так, как никто, можете чувствовать так, как никто. Ваши слова понятны подрастающему поколению", — сказала Анна Кривоносова, обращаясь к находящимся в зале ветеранам СВО.

Депутат Тюменской областной думы от партии "Единая Россия", председатель комитета облдумы по социальной политике Ольга Швецова уверена, что форум "СВОя культура" получит долгую жизнь. По ее словам, помимо ветеранов, бойцов, в подобной поддержке нуждаются и семьи, мамы, жены. Со сцены она анонсировала старт еще одного проекта, который будет реализован с департаментом культуры и с фондом "Защитники Отечества".

"Инициатива направлена на то, чтобы матери погибших тоже смогли проявить себя в творчестве. Сегодня в Тюменской области это уже реализуется. Олеся Медведева 5 декабря потеряла своего сына Владимира под Курском. Стихи и песни, которые она пишет, уже звучат на тюменских мероприятиях. Я уверена, что вместе мы можем создать площадку, на которой смогут себя реализовать и бойцы, и члены их семей. Культура и творчество помогают нам расправить крылья, смотреть вперед и делать еще больше добрых дел", — произнесла она.

На участие в творческом форуме поступило 24 заявки из Тюмени и разных районов региона. Каждый обладает потенциалом в сфере литературы, изобразительного искусства и музыки. Зрителям показали презентации с информацией об участниках проекта, спикеров и наставников по направлениям: "Литература", "Инструментальное искусство", "Вокал" и "Изобразительное искусство".

На проведение творческого форума организаторов вдохновила история тюменского ветерана СВО Рустама Нугманова. После сильного ранения он вернулся домой и захотел освоить игру на гармони. Помогают ему в этом занятия с педагогом Сергеем Окороковым, который приезжает к нему из Омутинского района. По словам ветерана, такие события, как форум "СВОя культура", важны, чтобы бойцы развивались, находили для себя занятие, адаптируясь к мирной жизни.

"Кто-то играет на гармони, кто-то на гитаре. Музыка по-настоящему снимает стресс. Главное, найти хорошую музыку и человек ощущает душевный подъем", — поделился Рустам Нугманов.

Ветеран СВО активно занимается с Сергеем Окороковым - у них есть как дистанционные занятия, так и личные встречи. Тюменец хочет исполнить самую известную композицию военных лет "Катюша" на площади 400-летия Тюмени летом 2025 года.

Еще один ветеран СВО Павел Гончар приехал в Тюмень из Увата. Он выбрал для себя направление "Литература". Он пишет стихи с 2000-х годов. В какой-то момент мужчина сделал перерыв в творческой деятельности. Форум "СВОя культура" дает ему возможность получить полезные знания от профессионалов дела и проявить себя.

"Решил подать заявку, попробовать свои силы, посмотреть, на что я способен. Раньше писал для себя, для души, нигде не издавался. До СВО посвящал стихи семье, району. Последние строчки — о бойцах специальной военной операции. Хотелось бы еще написать про товарищей, воинский долг. От проекта жду новые знакомства, интересное общение с умными людьми. Считаю, такие форумы нужны, творчество помогает забыть о том, что было вдали от дома", — поделился житель Увата.

В программе форума — практические занятия по литературе, вокалу, изобразительному и инструментальному искусству, которые продлятся в течение трех дней. 29 марта в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова участники исполнят концертные номера, получат сертификаты об обучении и пригласительные билеты на концерт группы "Любэ", который состоится в этот день в Тюменской филармонии.

Инна Пахомова