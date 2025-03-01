Более 15 работодателей приняли участие в ярмарке вакансий для ветеранов СВО

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 15 организаций разных сфер деятельности представили вакансии ветеранам специальной военной операции и членам их семей на ярмарке, которую организовали в офисе филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области 21 марта.

Такое событие проходит на территории фонда второй раз. Первая ярмарка состоялась в декабре 2024 года. В этот раз среди работодателей: птицефабрика "Боровская", завод "Тюменьремдормаш", Тюменская домостроительная компания, транспортная огранизация "ПАТП № 1", АО "Россети Тюмень", Тюменский электромеханический завод, УФСИН, Федеральная служба судебных приставов и другие.

"Трудоустройство участников специальной операции и участников их семей является ключевой задачей фонда, поэтому будем работать в этом направлении и дальше. С момента открытия фонда поступило более 200 вопросов по трудоустройству и 140 — по обучению. Все это социальные координаторы берут на свой контроль, оказывают содействие по их решению. На нашей ярмарке все желающие могли получить консультации по обучению, переобучению и получению статуса самозанятого", — поделилась социальный координатор сектора по трудоустройству и организации обучения Екатерина Панова.

Впервые на ярмарке трудоустройства для бойцов СВО представлено ведомственная охрана железнодорожного транспорта. Предприятие предложила вакансии стрелков — по охране парков, объектов, сопровождению грузов, транспортной безопасности.

"Участники специальной военной операции интересуются нашими предложениями. Главное при приеме на работу: отсутствие судимостей, хорошее здоровье", — сказал заместитель начальника (по кадрам и социальным вопросам) стрелковой команды станции Войновка Сибирского отряда ведомственной охраны железнодорожного транспорта Анатолий Конев.

Познакомиться с вакансиями пришли как работающие ветераны СВО, так и те, кто хотят сменить работу. Житель пос. Андреевский Мирас сейчас трудится электрогазосварщиком, но хочет переобучиться, повысить квалификацию. На фронт молодой мужчина ушел по частичной мобилизации в 2022 году, спустя год получил серьезное ранение, после этого его комиссовали.

О возможностях получения новых профессий гостям ярмарки рассказали представители Центра опережающей профессиональной подготовки. Медиаспециалист структуры Айгуль Махмутова отметила, что ЦОПП предлагает услуги не только для участников СВО, но и для членов их семей. В центре реализуют несколько профориентационных программ, которые направлены на взрослых и детей. Самим ветеранам СВО предлагают принять участие в проекте "Содействие занятости", который помогает приобрести новую профессию.

"У нас есть перечень, который предусмотрен региональной потребностью. Мы обучаем тем профессиям, которые нужны в Тюменской области. Список профессий у нас очень большой и широкий. Наиболее востребованы водители, стропальщики, портные. Всего - 34 профессии, по которым можно пройти бесплатное обучение. Занятия проводятся на базе образовательных организаций Тюменской области. В завершение участники обучения получают свидетельства", — добавила Айгуль Махмутова.

Ярмарку посетили более 30 человек. Четверых записали на обучение, еще 13 человек отправятся на собеседование.

Инна Пахомова