В Тюмени участники СВО встретились с будущими медиками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча с ветеранами боевых действий, участниками специальной военной операции состоялась в Тюменском медицинском колледже 12 марта.

По словам советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Тюменского медицинского колледжа Эльвиры Зымбрян, встреча состоялась в рамках соглашения с фондом "Защитники Отечества".

"Мы уже некоторое время сотрудничаем и с другими фондами ветеранов боевых действий, например, "Боевое единство". Оказываем им поддержку, организуем сборы гуманитарной помощи", — добавила она.

Участники СВО рассказали о том, как оказывают медицинскую помощь получившим ранения на линии боевого соприкосновения.

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, старший сержант Антон Немцев, который пришел на встречу со студентами, отметил, что обучающиеся охотно задавали гостям вопросы. В частности, они касались медицинского направления.

"Людям интересно, чем занимаются их товарищи во время ведения боевых действий. Студентам-первокурсникам важно знать, есть ли потребность в медицинских кадрах. Мы пообщались с ними. Вопросы были стандартными. Людям всегда интересно, что происходит на территории боевых действий, узнать об этом непосредственно от участников, а не из интернета. Думаю, студенты сделали для себя определенные выводы, что без медиков в нашей стране не обойтись", — сказал Антон Немцев.

Инна Пахомова