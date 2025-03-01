  • 13 марта 202513.03.2025четверг
  • USD86,6204
    EUR93,9710
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер южный

В Тюмени участники СВО встретились с будущими медиками

Общество, 13:42 13 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча с ветеранами боевых действий, участниками специальной военной операции состоялась в Тюменском медицинском колледже 12 марта.

По словам советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Тюменского медицинского колледжа Эльвиры Зымбрян, встреча состоялась в рамках соглашения с фондом "Защитники Отечества".

"Мы уже некоторое время сотрудничаем и с другими фондами ветеранов боевых действий, например, "Боевое единство". Оказываем им поддержку, организуем сборы гуманитарной помощи", — добавила она.

﻿

Участники СВО рассказали о том, как оказывают медицинскую помощь получившим ранения на линии боевого соприкосновения.

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, старший сержант Антон Немцев, который пришел на встречу со студентами, отметил, что обучающиеся охотно задавали гостям вопросы. В частности, они касались медицинского направления.

"Людям интересно, чем занимаются их товарищи во время ведения боевых действий. Студентам-первокурсникам важно знать, есть ли потребность в медицинских кадрах. Мы пообщались с ними. Вопросы были стандартными. Людям всегда интересно, что происходит на территории боевых действий, узнать об этом непосредственно от участников, а не из интернета. Думаю, студенты сделали для себя определенные выводы, что без медиков в нашей стране не обойтись", — сказал Антон Немцев.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО , тюменский медицинский колледж

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 13.03.2025В Ялуторовском районе готовятся к возможному паводку
14:37 13.03.2025Тюменский "Речной порт" признан лучшим проектом редевелопмента в России
14:15 13.03.2025Тюменских школьников обучат навыкам первой медицинской помощи
14:04 13.03.2025Радость как смысл жизни Михаила Пришвина обсудят на встрече в библиотеке ТюмГУ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора