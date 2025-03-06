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Рустам Сайфуллин дал напутствие тюменским ветеранам СВО перед соревноаниями в Югре

Общество, 19:42 06 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Герой России Рустам Сайфуллин дал напуственные слова тюменским ветеранам СВО, которые представят регион на первом Всероссийском "Кубке защитников Отечества" по зимним видам спорта. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта.

"Вы — первооткрыватели. За те кубки, которые прошли в 2023 и 2024 годах команда Тюменской области зарекомендовала себя одной из сильнейших по всей России. У нас много призовых мест. На соревнованиязх в Уфе в 2023 году наши спортсмены заняли общекомандное третье место. "Главное — участие, а не победа" — это не про нас. У ребят, которые сейчас выполняют поставленные задачи на специальной военной операции, главное — это победа", — сказал Герой России.

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Напомним, на соревнованиях, которые прошли в 2023 году в Уфе, Рустам Сайфуллин возглавлял тюменскую команду. На предстоящем "Кубке Защитников Отечества" по зимнимм видам спорта у сборной региона будет новый капитан. Это 36-летний кадровый военнослужащий Николай Ларков. Он выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции с самого ее начала. Тяжелое ранение, после которого мужчина два года проходил лечение в госпиталях, он получил при выполнении задач инженерного обеспечения. Сейчас Николай Ларков преподает в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

"Как мне сказали врачи, сейчас самое главное — регулярно заниматься спортом. Это очень помогает как мне, так и многим военнослужащим. Я чувствую, что нерв начинает оживать, ощущаю пульсацию ниже колена левой ноги. Раньше там не было никакой чувствительности", — добавил Николай Ларков.

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Артур Милованов — ветеран СВО, который показал отличный результат на соревнованиях по лыжным гонкам среди ветеранов спецоперации с поражением опорно-двигательного аппарата в феврале 2025 года. Мужчина мечтал попасть на "Кубок Защитнков Отечества" по зимним видам спорта. С лыжами он связан с детства. Убежден, что спорт учит человека проявлять характер и силу воли, коммуницировать с другими.

"Поддерживать себя в форме, в первую очередь, помогают жена, родители, родственники. Немаловажна поддержка от филиала фонда "Защитники Отечества", правительства Тюменской области. Отвлекаюсь от проблем с помощью занятий спортом. Он в моей жизни занимает особое место. Изучал различные виды спорта с шести лет. Играл в футбол, баскетбол, хоккей. Затем меня подтянул мой отец, с первого по 11 класс стал моим тренером по лыжным гонкам. Я выступал в различных соревнованиях", — поделился Артур Милованов.

По словам ветерана, участие в предстоящем "Кубке Защитников Отечества" многое значит для него, так как он ставит новые цели, задачи, мотивирует двигаться вперед.

Службу в зоне СВО Артур Милованов начал 24 февраля 2022 года, закончил 5 марта 2024 года после получения тяжелого ранения. У бойца ампутировали кисть правой руки.

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Также в составе команды Тюменской области на соревнования в Ханты-Мансийск отправятся ветераны СВО Жанайдар Дюсембаев и Семен Аполонов.

Инна Пахомова

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# СВО , соревнования

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