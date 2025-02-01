Тюменский ветеран СВО Рустам Нугманов осваивает гармонь

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменский ветеран специальной военной операции Рустам Нугманов, который спас более 100 бойцов, осваивает игру на гармони. Взять этот музыкальный инструмент в руки мужчина хотел давно, с детства. Мечта начала осуществляться после возвращения к мирной жизни.

В 2023 году Рустам подписал контракт и отправился на СВО, при этом не сообщив никому из родных. Только проводил на остановку любимую девушку, долго посмотрел на нее и сказал, что уезжает на вахту.

20 сентября 2023 года тюменец находился уже в зоне СВО. Он попал в эвакуационную группу. Вытаскивать раненых из-под огня противника — невероятно сложная и опасная работа.

Роковой день наступил 5 декабря 2023 года. В тот день Рустам с товарищем пошел за ранеными, получил серьезное ранение и в итоге остался без ноги. Тюменца и других раненых бойцов отправили на самолете в Москву, где распределили по госпиталям. Рустам попал в филиал №1 главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко.

"Когда меня доставили в госпиталь, спросил у волонтеров, есть ли у них гармошка. Обещали спросить у кого-нибудь. И вот одна женщина, муж которой погиб на СВО, захотела передать мне инструмент. Музыка успокаивает. Она сопровождает меня с детсва. У меня дедушка играл на инструменте. Хорошая музыка поднимает дух", — рассказал ветеран.

Оказавшись в Тюмени, он сразу обратился в филаил фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области. Здесь ему помогли по вопросам выплат, приобретения протеза ноги. Сейчас Рустам Нугманов работает специалистом центра занятости в офисе регионального филиала фонда "Защитники Отечества".

Исполнить давнюю мечту, связанную с музыкой, мужчине помогли здесь же. Теперь к Рустаму из Омутинского района приезжает педагог Сергей Окороков. Одно занятие обычно длится 2-2,5 часв, но этого достаточно, считает учитель. В программу входит и дистанционное обучение.

"Рустам очень талантливый. У него есть способности и самое главное, желание. Он схватывает налету, вспоминает то, о чем мы говорили. Думаю, скоро будем выступать вместе и сможем играть "Катюшу". Далее он сможет заниматься самостоятельно. Рустам услышит или вспомнит песню, захочет подобрать мелодию и сможет сам подбирать песни на слух", — поделился директор Омутинской детской школы искусств Сергей Окороков.

Нотной грамоты Рустам не знает, но вместе с педагогом они разработали определенную систему. На данный момент они репетируют композцию "Катюша". В будущем ветеран хочет исполнять и другие песни военных лет.

История Рустама Нугманова вдохновила филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области и региональный департамент культуры запустить творческий форум "СВОя культура". Это образовательное пространство для участников специальной военной операции, которые желают развить творческие навыки, найти новых друзей и единомышленников. В рамках проекта ветераны спецоперации проведут четырехдневные образовательные интенсивы на площадках учреждений культуры под руководством опытных наставников. Заявочная кампания продлится до 7 марта. Сам Рустам уже заявился на участие в этом событии.

Ветеран также планирует поучаствовать в патриотической акции в рамках III открытого чемпионата России по аккордеону и баяну летом 2025 года. На площади 400-летия Тюмени 400 аккордеонистов и баянистов одновременно с оркестром исполнят три произведения: "Катюша", "Прощание славянки" и "День Победы".

Инна Пахомова