Около 40 ветеранов СВО соберет творческий форум в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Около 40 ветеранов специальной военной операции примут участие в форуме "СВОя культура", который пройдет в Тюменской области с 26 по 29 марта.

Об этом рассказал директор департамента культуры региона Александр Сидоров.

Старт творческого проекта "СВОя культура", организаторами которого выступают областной департамент культуры и региональный филиал Фонда "Защитники Отечества", анонсировали на прошлой неделе. Заявочная кампания продлится до 10 марта.

Форум "СВОя культура" — образовательное пространство для участников специальной военной операции, которые желают развить творческие навыки, найти новых друзей и единомышленников. В рамках проекта ветераны спецоперации проведут четырехдневные образовательные интенсивы на площадках учреждений культуры под руководством опытных наставников. Это состоявшиеся деятели культуры и искусства региона: Юрий Юдин, Леонид Иванов, Сергей Ломакин и другие.

"Проходя эти краткосрочные образовательные программы, интенсивы, общаясь со своими наставниками, бойцы получат и знания, которые помогут им выразить себя в творчестве, и сделать искусство важной частью своей жизни. Участники смогут попробовать что-то интересное для себя, будь то живопись, музыка, театр или литература. Самое главное, они познакомятся с творческими людьми", — поделился Александр Сидоров.

По окончанию форума общение с наставниками не прервется. Участников продолжат поддерживать, помогать им творчески развиваться и расти, заверил директор регионального департамента культуры.

Завершится форум "СВОя культура" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 29 марта творческой гостиной. Ветераны выступят и представят свои творческие номера. Кроме того, в этот день все участники форума посетят концерт группы "Любэ".

Как отмечает Александр Сидоров, предстоящее мероприятие уже вызвало живой отклик, большой интерес и поддержку органов власти и организаций-партнеров. Организаторы полагают, что форум станет вехой, которая откроет им новые горизонты.

На проведение события вдохновила история ветерана спецоперации Рустама Нугманова. Когда он проходил лечение в главном военном клиническом госпитале им. академика Н.Н. Бурденко, захотел попробовать поиграть на гармони. Инструмент бойцу передала вдова участника СВО, который был гармонистом. Впоследствии Рустам обратился с просьбой найти ему учителя в филиал Фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области. В настоящее время мужчина учится играть на гармони у директора Омутинской детской школы искусств Сергея Окорокова.

Подать заявку ветераны СВО могут по ссылке. Необходимо указать направление творческой мастерской, в которой бы хотелось принять участие: литература, вокал, изобразительное искусство, инструментальное искусство (гитара, баян/гармонь, другое).

Инна Пахомова