Тюменским бойцам на передовой передали квадроциклы
Квадроциклы передали тюменским бойцам на передовой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Высокопроходимый и мобильный транспорт необходим военнослужащим для выполнения боевых задач. Квадроциклы передали от региональной ассоциации участников специальной военной операции "Держава" передали снайперам и группе спецназа.
Боец с позывным "Гроза" выразил благодарность от подразделения специального назначения за оказанную помощь.
Тюменское региональное отделение участников СВО "Держава" — объединение, которое оказывает поддержку участникам СВО. Ранее, в Тюмени состоялось торжественное вручение удостоверений и шевронов ветеранам и действующим участникам спецоперации, которые вошли в Ассоциацию "Держава".