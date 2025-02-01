  • 27 февраля 202527.02.2025четверг
  • USD85,9279
    EUR90,1826
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер западный

Тюменским бойцам на передовой передали квадроциклы

Общество, 16:21 27 февраля 2025

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Квадроциклы передали тюменским бойцам на передовой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Высокопроходимый и мобильный транспорт необходим военнослужащим для выполнения боевых задач. Квадроциклы передали от региональной ассоциации участников специальной военной операции "Держава" передали снайперам и группе спецназа.

Боец с позывным "Гроза" выразил благодарность от подразделения специального назначения за оказанную помощь.

Тюменское региональное отделение участников СВО "Держава" — объединение, которое оказывает поддержку участникам СВО. Ранее, в Тюмени состоялось торжественное вручение удостоверений и шевронов ветеранам и действующим участникам спецоперации, которые вошли в Ассоциацию "Держава".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 27.02.2025"Виртуальный помощник" билайна теперь защищает всех клиентов от спама и мошеннических звонков бесплатно и по умолчанию
16:27 27.02.2025Выходной на Международный женский день перенесли на пятницу, 13 июня
16:21 27.02.2025Тюменским бойцам на передовой передали квадроциклы
16:16 27.02.2025Более полутора тысяч тюменских детей получили подарки от "Елки желаний"

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора