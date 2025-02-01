Александр Коц: участники СВО могут привнести новое в экономическую и политическую жизнь

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Участники СВО могут привнести что-то новое в социальную, в экономическую и политическую жизнь России. Об этом сказал военкор, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.

Он направил видеообращение участникам первого заседания общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области", которое состоялось 17 февраля.

"Я считаю, что те, кто посвятил себя служению Родине, могут привнести что-то новое и в социальную, и в экономическую, и, естественно, в политическую жизнь нашей страны. Президент недаром сказал, что участники СВО, ветераны должны стать нашей новой элитой, в том числе и политической элитой. Поэтому я уверен, что вы сможете послужить на благо Родины и не в погонах, а в пиджаках. Желаю вам человеческого везения и профессиональной удачи", – произнес военкор.

Возглавляет общественный совет проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" губернатор Тюменской области Александр Моор.

На первом заседании представители концепция и план реализации регионального проекта.

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