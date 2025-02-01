Утверждены концепция и план проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Концепцию и план реализации регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" утвердили на заседании Общественного совета, сообщает информационный центр правительства региона.

Основная задача проекта – формирование кадрового резерва для общественных структур, компаний и предприятий реального сектора экономики, исполнительных и представительных органов власти регионального и муниципального уровней. Об этом, представляя концепцию проекта, сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Кроме того, "Боевой кадровый резерв Тюменской области" должен стать платформой, объединяющей различные общественные проекты для участников и ветеранов СВО.

"Наш проект позволяет дополнительно создать точки контакта с участниками специальной военной операции, находящимися на линии боевого соприкосновения. Работа с участниками СВО в таком ключе будет постоянной", – подчеркнул Белявский.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Прием заявок на участие начнется с 21 февраля, сообщила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

"Для привлечения к участию в проекте тюменских военнослужащих, участвующих в боевых действиях, будут сформированы специальные контактные группы. Начать обучение в рамках проекта наши солдаты и офицеры смогут после завершения военной службы", – рассказала она

После тестирования и собеседования участники СВО, прошедшие отбор, начнут обучение.

В числе партнеров проекта – АНО "Россия – страна возможностей" и РАНХиГС. Подробная информация о проекте будет размещена на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.

Есть Telegram-канал "Боевой кадровый резерв Тюменской области".