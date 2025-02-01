В зону СВО из Тюмени отправили 26-й конвой с гумпомощью

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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26-й конвой с гуманитарной помощью отправился в зону СВО от парка Пограничников в Тюмени 17 февраля.

Как отмечают в администрации города, это самый большой груз, направленный бойцам в зону специальной военной операции из Тюменской области, за все время формирования конвоев.

Точек назначения несколько: Курская и Белгородская области, Мариуполь и Краснодон.

“Здесь много индивидуальных посылок, поздравлений с Днем защитника Отечества. В сборе помощи принимали участие волонтерские группы, организации, предприниматели, семьи бойцов и обычные жители Тюменской области. На 11 тралов погружено 29 автомобилей, генераторы, запчасти, зимняя одежда, обувь, постельное белье, даже двухъярусные кровати… Ребята много перемещаются, и новое место требует нового обустройства и оборудования, поэтому есть и строительные материалы, инструменты”, – рассказал председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Кто-то, обладая инженерной смекалкой, укрепляет автомобили, превращая их в боевые машины, другие плетут маскировочные сети… Всех этих людей сплотило желание помочь бойцам и приблизить долгожданную победу.

“Мы с вами объединились, чтобы передать поддержку нашим ребятам, защитникам Отечества. Спасибо тысячам тюменцев, трудовым коллективам, волонтерам, всем, кто искренне проявляет патриотизм. Особые слова благодарности общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" и ее председателю Нуртдину Ибрагимову. Вы объединили всех нас и поддержали проект "Тюмень для Победы". Год защитников Отечества и Год Героев в Тюменской области должен быть ознаменован добрыми делами. Пока мы едины – мы непобедимы”, – обратился к присутствующим глава города Максим Афанасьев.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

У руководителя юнармейского отряда пограничной направленности "Соболь" школы № 9 Ирины Валеевой в руках коробка. В ней письма и открытки с самыми теплыми и добрыми словами поддержки от тюменских школьников.

“Вместе с ребятами на протяжении трех недель мы собирали гуманитарную помощь и писали письма солдатам на передовую, в зону специальной военной операции. Школьники сами паковали и подписывали коробки. Груз отправится нашим солдатам, что находятся на Курском направлении”, – поделилась она.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На передовую гуманитарный груз планируется доставить до 23 февраля.