Первый патриотический форум "Невидимый фронт" стартовал в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Первый областной патриотический форум "Невидимый фронт" проходит во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени 15 февраля. Добровольцы и общественные организации города показывают жителям Тюмени, как можно оказать поддержку тем, кто защищает интересы страны.

Тематические площадки на форуме представили девять организаций города. Среди них – "Волонтеры Победы", тюменский филиал центра "Воин", патриотический клуб Тюменского медицинского университета и другие.

"С момента начала специальной военной операции регион сплотился, все его жители от мала до велика ежедневно вносят вклад в нашу победу", - подчеркнула депутат Тюменской областной думы, председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова.

"Сегодня мы все относимся к невидимому фронту. Молодежь, студенты, школьники нашего города увидели то, как мы помогаем фронту, как можно сделать вклад в общую победу. Форум проводится не только для того, чтобы поговорить, но и чтобы своими руками сделать полезное, что будет передано в руки нашим бойцам", – поделилась она.

Ольга Швецова надеется, что форум даст хороший импульс молодежи, студентам глубже погрузиться в тему помощи участникам СВО, чтобы бойцы чувствовали, что у них крепкий и надежный тыл.

Площадки форума наполнены выставками и мастер-классами, настольными и интеллектуальными играми. Кроме того, для гостей организовали концертную программу. Все номера связаны с любовью к Родине, силой духа народа, невидимого фронта, которые помогают участникам СВО.

"Невидимый фронт" – инициатива Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе.

"Мы решили создать площадку, где могли бы соединить детей, студентов вместе с организациями, объединениями и сообществами, которые занимаются помощью бойцам и ветеранам СВО. Хотим донести до молодежи, что они, находясь здесь, казалось бы далеко от мест, где идут бои, могут сделать вклад в общую победу. Например, можно своими руками сплести спасательный браслет, "сухой" душ, талисман-оберег в виде снегиря, который будет отправлен участникам специальной военной операции", – рассказала председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Екатерина Мокина.

Одну из площадок развернули представители Тюменской региональной общественной организации "Союз десантников". Они представили образцы вооружения, десантный парашют, макет советского танка Т-34-85. Организация занимается военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, повышением престижа службы в армии.

"У нас есть передвижная экспозиция, которую мы привозим в школы, колледжи, учреждениях дошкольного образования. Это наша работа. Сейчас мы направлены на военно-патриотическое воспитание, подготовку к военной службе и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. На базе Союза десантников создан музей, который посещают школьники", – добавил заместитель председателя организации, ветеран боевых действий, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, гвардии прапорщик Евгений Бондаренко.

"Такие события как форум "Невидимый фронт" важны для молодежи. На них разные организации и студенты могут обмениваться опытом", - убежден он.

Тюменский филиал центра военно-патриотического воспитания "Воин" представил многоцелевые дроны. Аппараты предназначены для разведки, контроля и уничтожения вражеской техники. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" инструктор Анатолий, в филиале как детей, так и взрослых учат управлять БПЛА. Кроме того, у организации заключено соглашение от сотрудничество с Управлением Росгвардии по Тюменской области, в его рамках инструкторы подготавливают бойцов для СВО. За 2024 год управлению дронами были обучены около 150 сотрудников ведомства.

Форум продлится до 16 часов. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова