35 млн 778 тыс. рублей собрали на помощь бойцам СВО по проекту "Тюмень для Победы"

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Более 35 млн 778 тыс. рублей составила общая сумма поддержки бойцов специальной операции в рамках проекта "Тюмень для Победы".

Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев по итогам расширенного заседания президиума Совета муниципальных образований Тюменской области. На нем обсудили лучшие практики, направленные на поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей.

“Инициатором этого мероприятия выступил председатель президиума Совета муниципальных образований Виктор Давыдович Воллерт. С первого дня начала СВО во всех муниципалитетах ведется активная работа: совместно с жителями мы реализуем значимые для участников, ветеранов СВО и их семей проекты”, – написал глава города.

В рамках проекта "Тюмень для Победы” активно используются средства благотворительного счета "Победа". С августа на него перечислили средства более восьми тысяч жителей и 120 организаций Тюмени.

За четыре месяца реализации проекта было оплачено пять гуманитарных конвоев, в каждом из которых насчитывалось от шести до 11 тралов и фур.

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

В конце 2024 года в школах открыли 27 новых пунктов плетения маскировочных сетей, а студенты научились варить печи-буржуйки для бойцов СВО. Массовое производство окопных свечей также стало неотъемлемой частью проекта.

Объем помощи, оказываемой в рамках проекта, постоянно растет, подчеркивает Максим Афанасьев.

Предприниматели Тюмени приобрели семь автомобилей повышенной проходимости. Всего за три месяца в войсковые подразделения было передано 26 машин.

Также бизнесмены на собственные средства покупали автомобили, ремонтировали их и передавали на нужды специальной военной операции.

“Сейчас мы прорабатываем новое направление – кураторство предприятий над воинскими частями…”, – написал глава города.

Также мэр напомнил, что в год 80-летия Великой Победы планируют приступить к благоустройству сквера Памяти участников СВО. Сейчас его концепция находится на этапе общественных обсуждений.