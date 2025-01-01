Участник СВО поблагодарил жителей Аромашевского района за поддержку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участник СВО поблагодарил жителей Аромашевского района за поддержку, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В зону проведения спецоперации неравнодушные аромашевцы передали необходимые запасные части, инструменты и вещи. Боец одного из полков, в который был доставлен груз, записал видео.

"От себя и от пацанов хочу поблагодарить за гуманитарную помощь земляков из Аромашевского района и всех тех, кто помогал, осуществлял сборку. Всем спасибо. Победа будет за нами!", – сказал он.

Под шефством Тюменской области – более 10 подразделений. Гуманитарная помощь в подразделения, в которых служат жители региона направляется с начала проведения специальной военной операции.