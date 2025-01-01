Делегация "Героев Урала" ответила на вопросы юных журналистов Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Делегация региональной социально-патриотической общественной организации "Герои Урала" и глава Тюмени Максим Афанасьев посетили Клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова 22 января. Они приняли участие в торжественном митинге, посвященном Году героев в Тюменской области, и брифинге для юных журналистов студии "Ты в кадре".

После минуты молчания и возложения цветов почетных гостей — главу города и Героев Российской Федерации Рустама Сайфуллина, Владимира Шарпатова, Олега Каскова — пригласили в музей боевой славы "Память", открытый в клубе. Здесь им рассказали о Герое Советского Союза, защитнике Брестской крепости Андрее Кижеватове, в честь которого назван детско-юношеский центр. В память об этом человеке воспитанники носят красные галстуки, на котором изображены Звезда Героя, Вечный огонь, Холмские ворота. Всех гостей посвятили в кижеватовцы. Глава города и председатель правления региональной социально-патриотической общественной организации "Герои Урала" Герой России, полковник Олег Касков заключили соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках Года героев России. В 2025 году в Тюмени проведут совместные события, направленные на гражданско-патриотическое, нравственное воспитание детей и молодежи.

На базе "Кижеватовца" действует социальная гостиная, в которой с февраля 2024 года плетут сети для бойцов специальной военной операции. За это время вместе с волонтерским отделом, расположенным на ул. Щорса, сплели 100 сетей. Добровольцы, в числе которых как взрослые, так и дети, приходят ежедневно. Также здесь собирают банки для окопных свечей: на ул. Щорса их изготовили уже более пяти тысяч. Здесь же принимают гуманитарную помощь.

"Для семей участников СВО мы проводим праздники, мероприятия, встречи. У нас располагается военно-поисковый отряд "Кречет", который занимается поисковой деятельностью, экспедициями. Его участники проводят здесь свои встречи, подготовки к марш-броскам. Они готовятся быть воинами, защитниками нашей Родины. На экспедициях они поднимают останки солдат Великой Отечественной войны, устанавливают имена", — рассказала гостям директор клуба Татьяна Иванищева.

Напоследок почетные гости оставили пожелания бойцам на лентах, которые затем вплели в маскировочную сеть.

После этого герои пообщались с воспитанниками тюменской студии детской журналистики "Ты в кадре". Подростки поинтересовались у Рустама Сайфуллина, почему он выбрал профессию защитника Родины. Он рассказал, что стать военнослужащим решил после просмотра фильма "Офицеры", в то время он учился в седьмом классе. Большое влияние на него оказал и дед-фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны, который также принял участие в войне с милитаристской Японией. При этом Рустам Сайфуллин добавил, что все профессии важны и нужны. Главное, выполнять свою работу с честью, совестью, достоинством.

Также Героя РФ спросили о принципах воспитания, которых придерживались в его семье. Рустам Сайфуллин подчеркнул, что главная задача школьников — получать знания как научные, так и по спорту. Второй момент — воспитание, третий — дисциплина, которая "мать порядка".

На вопрос детей о важности проведения патриотических мероприятий ответил Максим Афанасьев. По его словам, память о героях и переломных событиях дорогого стоят. "Пока мы будем помнить эти страницы истории, будем сильной державой, дружной нацией, которая будет самой успешной в мире. Если информация о таких событиях, как Великая Победа, победах в специальной военной операции, Афганистане, Чечне, будет утрачиваться, это не даст нам возможности быть патриотами и гражданами нашей страны. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это возможность всем нам, независимо от национальности и вероисповедания, профессии, возраста, объединиться, познакомиться. А в Год героев можно еще и пообщаться с настоящими героями. Героями не рождаются, ими становятся", — дополнил мэр.

Напомним, 2025 год объявлен в стране президентом Годом защитника Отечества. Ранее, в ноябре 2024 года, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что новый год в регионе станет Годом героев. Он должен стать ярким и важным событием, которое подчеркнет заслуги и тех, кто защищал и кто продолжает защищать суверенитет и безопасность страны сейчас. В течение года будут проводиться мероприятия, которые помогут донести до юного поколения значимость исторической памяти и уважения.

Инна Пахомова