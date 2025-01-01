Вдова участника СВО исполнила желание тюменской семьи на "Елке желаний"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Вдова участника специальной военной операции Екатерина Перевалова исполнила желание тюменских подростков из многодетной семьи в рамках акции “Елка желаний”. Для девочек устроили показ пород собак в клубе служебного собаководства “Тюменское областное объединение любителей животных” 11 января.

Екатерина Перевалова работает инструктором по дрессировке собак в клубе служебного собаководства “ТООЛЖ”. Она решила принять участие в акции “Елка желаний” и сняла с новогоднего дерева открытку, в которой ее авторы указали “подарок-сюрприз”. Это могло быть, что угодно. Подсказкой в карточке служило упоминание о том, что сестры Дина и София Егуповы 15 и 16 лет очень любят животных.

“Девчонок и членов их семьи ждал мини-показ разных пород собак, небольшие представления от четвероногих. Всех питомцев можно было погладить. Владельцы собак – члены этого клуба. Кто-то привел питомцев, участвующих в выставках, чемпионов, другие – домашних любимцев”, – поделилась инструктор клуба служебного собаководства “ТООЛЖ” Екатерина Перевалова.

Гости клуба узнали о нескольких породах собак, их особенностях. Первой им представили леонбергера по кличке Флера. Собака поразила всех своими размерами, но несмотря на это, собаководы отмечают высокую социальность такой породы и отсутствие агрессии.

Тренер Мария Шлеина и бордер-колли по кличке Ария продемонстрировали танец, который вызвал аплодисменты юных гостей.

После визита в клуб сестры поделились тем, что у них остались положительные эмоции от общения с четвероногими. Это было необычно, ведь у них никогда не было собак.

Муж Екатерины Переваловой Евгений Александрович ушел на фронт добровольцем спустя год после начала СВО. 6 января 2025 года была годовщина его гибели.

“Наш папа погиб геройски. Хотя это слово, наверно, не очень подходит, поскольку все наши мальчики, которые находятся там, – герои. Муж спас двух сослуживцев ценой своей жизни”, – рассказала Екатерина.

Несмотря на потерю супруга зимой 2024 года, женщина не замкнулась в себе. Справляться женщине помогает профессия. От получаемых на работе эмоций, общения, эта боль немного уходит на второй план, отмечает она.

“Сегодняшний эксперимент, возможно, станет началом чего-то большего. Собак же используют в реабилитации. У меня есть допуск к этому. Могу отбирать собак для работы с особенными детками, взрослыми. Животные дают много положительных эмоций. Это может помогать и действующим военнослужащим, и мужчинам, получившим ранения, и вдовам, и тем, кто ждет своих близких домой”, – дополнила Екатерина.

В завершение встречи юным гостям подарили подарки. Передали их сюда и представители филиала фонда “Защитники Отечества” в Тюменской области. После того, как муж Екатерины Переваловой погиб в зоне проведения специальной военной операции, она попала в филиал фонда, где за ней закрепили координатора. В этой организации, по словам женщины, ей очень помогли. В том числе была оказана и психологическая поддержка.

Инна Пахомова