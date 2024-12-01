Около десяти тысяч жителей Тюменской области обратились в фонд "Защитники Отечества" за год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 10 тыс. человек обратились за услугами в филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области в 2024 году. Они задали более 22 тыс. вопросов.

Об этом рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко.

"Обращаться к нашим социальным координаторам можно не только по поводу решения бюрократических вопросов, но и вопросов более широкого спектра. Спрашивать нужно обо всем, что волнует. Пусть это будут вопросы не только о том, как получить или восстановить документ, выплатах, но и вопросы, которые вроде бы и не касаются фонда. Социальный координатор сможет сориентировать и сказать, кто может помочь в решении", — добавила она.

Социальных координаторов Динара Поштаренко называет основой филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области. Эти люди сопровождают каждого вернувшегося ветерана и семью погибшего бойца.

"Это персональное сопровождение. Координаторами у нас работают шесть участников специальной военной операции, члены семьи погибших, социальные работники со стажем более десяти лет, высококвалифицированные специалисты с горячим, добрым сердцем и открытой душой", — пояснила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

Все эти люди проходили специальную программу обучения на базе Российской академии народного хозяйства народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. 70 % материала было отведено психологической поддержке, приемам самопомощи. Обучение предполагает и испытания для кандидатов.

Работа социального координатора сложная, нужно уметь трудиться в режиме многозадачности, подчеркнула Динара Поштаренко. На одного такого сотрудника может приходиться 100 членов семей погибших и 35 ветеранов СВО.

Задача координаторов — оказывать содействие по получению региональных и федеральных мер социальной поддержки, удостоверений ветеранов боевых действий, контролировать сроки выполнения обязательств органами власти. Отметим, только на территории Тюменской области действуют более 30 мер поддержки для участников СВО и членов их семей.

В офисе филиала фонда в пер. Приисковый, 12 можно получить помощь в формате одного окна. Здесь находятся работники социальной службы, представители центра занятости, адвокаты и юристы. Что касается районов, то там координаторы ведут ветеранов в МФЦ, социальные гостиные, к бесплатным специалистам.

Инна Пахомова