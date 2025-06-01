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Спектакль "Биография из леса" Тюменского драмтеатра номинирован на "Золотую маску"

Общество, 21:05 24 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Биография из леса" Тюменского драмтеатра номинирован на XXXI Российскую национальную театральную премию "Золотая маска". Тюменцы заявлены в номинации "Эксперимент".

Главные темы постановки – ценность жизни, хрупкость существования, сложные связи с сообществом и социальное уединение. Режиссер-постановщик – Владислав Тутак.

Спектакль был показан на премии в середине апреля, он прошел при аншлаге, после постановки многие зрители отметили, что "Биография из леса" затрагивает струны души и попадает прямо в сердце, пишет ТКТО.

Итоги подведут в Казани 26 июня. На церемонии назовут лучшие спектакли сезона 2023 — 2024 годов и лауреатов в отдельных номинациях. Всего будет вручено более 40 премий.

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# Золотая маска , Тюменский драматический театр

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