Юбилейный сезон фестиваля "Джем" в Тюмени обещает быть особенным

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пятый сезон городского фестиваля молодежного предпринимательства "Джем" в Тюмени обещает стать самым масштабным за всю историю проекта. Мероприятие будет проходить на пешеходной ул. Дзержинского десять выходных подряд, начиная с 29 июня – Дня молодежи, и продлится до конца августа.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказали организаторы мероприятия 24 июня.

"Фестиваль "Джем" — это возрождение лучших традиций купеческих ярмарок, где каждый находит что-то для себя: предприниматели — возможности для развития бизнеса, горожане — яркие впечатления и развлечения для всей семьи. Сегодня мы вышли на новый уровень, превратив разовое летнее событие в еженедельные праздники, которые стали неотъемлемой частью городской жизни", — отметила руководитель фестиваля Наталья Паденко.

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая удивит даже самых искушенных посетителей. На фестиваль подано более 50 заявок от участников ярмарки, где будет организовано 35 торговых мест для реализации уникальных товаров местных производителей. Также свыше 60 творческих команд готовы представить свои проекты, а более 30 юных предпринимателей каждую неделю будут демонстрировать свои таланты.

"Улица Дзержинского — это не просто площадка для проведения фестиваля, это исторически значимое место, где когда-то купцы жили, создавали и продавали свои товары. Здесь, в самом сердце города, возрождаются традиционные сибирские ценности, переплетаются история и современность", — подчеркнул генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Он считает, что сегодня пешеходная улица превратилась в многофункциональное пространство с новыми возможностями: появились прекрасные локации вроде Дома сказки Ершова во дворе дома Буркова, дом Рубцовой, который многие знают как центр деревянного зодчества и связывают с семьей Шитовых. "Это позволяет проводить фестиваль в различных форматах и делает его по-настоящему комфортным для всех участников", — добавил генеральный директор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждый выходной день фестиваля будет иметь свою уникальную тематику. Особенностью предстоящего события станет расширенная образовательная программа, включающая бесплатные мастер-классы и лекции от опытных предпринимателей. Участники смогут освоить навыки продаж, маркетинга и ведения бизнеса, найти партнеров и инвесторов и сразу применить полученные знания на практике.

Детская программа фестиваля включает еженедельные ярмарки, где юные предприниматели смогут продавать свои товары, проводить мастер-классы и учиться основам бизнеса и общению с покупателями.

Кроме того, в программу включены открытые танцевальные мастер-классы каждую субботу, вечерние дискотеки от "Русского радио", показы мод и концерты. Время работы мероприятия — с 15 до 21 часа.

Организаторы продумали все детали, чтобы фестиваль гармонично вписался в жизнь района. Шумные мероприятия переносятся ближе к центру, где каждый сможет найти занятие по душе. При этом учитываются интересы местных жителей — все активности распределены так, чтобы не мешать проживающим поблизости горожанам.

Актуальное расписание мероприятий можно найти на сайте и в социальных сетях фестиваля. Это позволит заранее планировать свой визит и выбирать интересующие события. Организаторы уверены, что фестиваль станет ярким и запоминающимся событием летнего сезона 2025 года, привлекая не менее 15 тысяч посетителей в каждый погожий выходной день.

Инна Кондрашкина