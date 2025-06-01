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Выставку техники для бойцов СВО открыли перед заседанием Тюменской гордумы

Общество, 20:19 24 июня 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Выставку техники, купленной для бойцов специальной военной операции, открыли перед заседанием Тюменской городской думы 24 июня.

На ней можно было увидеть и опробовать оборудование. Это дроны-разведчики, системы РЭБ, усилители сигнала “Инкубатор 2.0”, “Гарпия” (подавитель БПЛА), детектор дронов “Булат-4”, цифровые рации и многое другое.

“Представленный квадроцикл приобретен для инженерного подразделения и будет использоваться для "траления" водоемов. Кроссовый мотоцикл предназначен для обеспечения мобильности наших военных, доставки грузов, эвакуации раненых”, – написал глава города Максим Афанасьев в Telegram-канале.

Кроме этого, за счет средств счета "Победа" оплачивают доставку гуманитарного груза. Это позволило вдвое увеличить количество отправляемых машин.

Также покупают рюкзаки с необходимыми вещами для бойцов, заключивших контракт в Тюмени. Число участников проекта растет каждый месяц. В акции участвуют сотрудники муниципальных учреждений и администрации, которые ежемесячно отчисляют часть зарплаты на счет "Победа".

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Чтобы поощрить предпринимателей, городской совет ветеранов планирует учредить знак "Почетный благотворитель проекта "Тюмень для Победы". Его смогут использовать юридические лица на своей продукции.

“Мы постоянно общаемся с бойцами из Тюмени, и они всегда отмечают своевременность нашей помощи. Сегодня заявок очень много, и важно объединиться, чтобы приблизить общую Победу”, – заключил мэр.

Проект "Тюмень для Победы" стартовал в Тюмени с августа 2024 года. Он объединяет горожан, предпринимателей, общественных деятелей и волонтеров. Помощь направлена на защиту и сохранение жизни военнослужащих.

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# Максим Афанасьев , СВО

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