Выставку техники для бойцов СВО открыли перед заседанием Тюменской гордумы

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Выставку техники, купленной для бойцов специальной военной операции, открыли перед заседанием Тюменской городской думы 24 июня.

На ней можно было увидеть и опробовать оборудование. Это дроны-разведчики, системы РЭБ, усилители сигнала “Инкубатор 2.0”, “Гарпия” (подавитель БПЛА), детектор дронов “Булат-4”, цифровые рации и многое другое.

“Представленный квадроцикл приобретен для инженерного подразделения и будет использоваться для "траления" водоемов. Кроссовый мотоцикл предназначен для обеспечения мобильности наших военных, доставки грузов, эвакуации раненых”, – написал глава города Максим Афанасьев в Telegram-канале.

Кроме этого, за счет средств счета "Победа" оплачивают доставку гуманитарного груза. Это позволило вдвое увеличить количество отправляемых машин.

Также покупают рюкзаки с необходимыми вещами для бойцов, заключивших контракт в Тюмени. Число участников проекта растет каждый месяц. В акции участвуют сотрудники муниципальных учреждений и администрации, которые ежемесячно отчисляют часть зарплаты на счет "Победа".

Чтобы поощрить предпринимателей, городской совет ветеранов планирует учредить знак "Почетный благотворитель проекта "Тюмень для Победы". Его смогут использовать юридические лица на своей продукции.

“Мы постоянно общаемся с бойцами из Тюмени, и они всегда отмечают своевременность нашей помощи. Сегодня заявок очень много, и важно объединиться, чтобы приблизить общую Победу”, – заключил мэр.

Проект "Тюмень для Победы" стартовал в Тюмени с августа 2024 года. Он объединяет горожан, предпринимателей, общественных деятелей и волонтеров. Помощь направлена на защиту и сохранение жизни военнослужащих.