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Школу в селе Тюменского района построят до конца 2025 года

Общество, 20:43 24 июня 2025

пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Школу в с. Мальково Тюменского района построят до конца 2025 г. Здание рассчитано на 1 тыс. 101 ученика. Ход работ на площадке проинспектировали глава муниципалитета Ольга Зимина, прокурор, представители Управления капитального строительства Тюменской области.

Как сообщает Главное управление строительства, возведение школы стартовало летом 2024 г. Застройщик набрал хороший темп: уже полностью готова коробка здания, идет монтаж кровли, систем водоснабжения, отопления, электричества, вентиляции. В здании штукатурят стены. Смонтированы противопожарные ёмкости, началась работа по благоустройству территории.

Это типовой проект, как и в Винзилях, с большими спортивным и актовым залами, просторными кабинетами и коридорами.

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# строительство школы , Тюменский район

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