На ночную экскурсию с фонариком приглашает Музей тюменских историй
Ночная экскурсия с фонариком "Улица. Фонарь. Гостиница" пройдет в Музее тюменских историй (ул. Володарского, 24) 13 января. Начало мероприятия — в 20 часов.
Гости музея станут детективами и раскроют тайны меблированного дома Лошкомоева. Для полноценного участия в экскурсии организаторы просят приносить с собой фонарики. С их помощью можно будет исследовать укромные уголки гостиницы прошлого века.
Подробности — в сообществе музея ВКонтакте.
Возрастное ограничение: 6+.