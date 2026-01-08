  • 8 января 20268.01.2026четверг
На ночную экскурсию с фонариком приглашает Музей тюменских историй

Общество, 11:09 08 января 2026

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Ночная экскурсия с фонариком "Улица. Фонарь. Гостиница" пройдет в Музее тюменских историй (ул. Володарского, 24) 13 января. Начало мероприятия — в 20 часов.

Гости музея станут детективами и раскроют тайны меблированного дома Лошкомоева. Для полноценного участия в экскурсии организаторы просят приносить с собой фонарики. С их помощью можно будет исследовать укромные уголки гостиницы прошлого века.

Подробности — в сообществе музея ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 6+.

