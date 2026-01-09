Новую поликлинику в Упорово посетили 44 тысячи раз

44 тысячи раз посетили поликлинику Областной больницы №12 в с. Упорово, которую открыли после капитального ремонта в апреле 2025 года, сообщает пресс-служба медучреждения.

В ходе ремонта обновили кровлю и фасад здания, коммуникации, двери и окна. Внутренняя отделка помещений также была выполнена с нуля. Для посетителей предусмотрены удобная зона ожидания, просторные холлы и коридоры с современной мебелью. Подробная и наглядная навигация позволяет легко ориентироваться на двух этажах здания и находить нужные кабинеты. В поликлинике ведут прием 11 врачей различных специальностей.

С момента открытия поликлиники 3 тыс. 839 человек прошли диспансеризацию, 764 — профилактический медицинский осмотр, 1 тыс. 564 женщины и 1 тыс. 350 мужчин были осмотрены в кабинетах раннего выявления заболеваний, а также проведено 4 тыс. 473 скрининговых обследования.