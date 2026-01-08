  • 8 января 20268.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

На трассе под Уватом усилят контроль за соблюдением ПДД

Общество, 12:01 08 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два дополнительных мобильных комплекса фиксации нарушений ПДД будут контролировать движение на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск с 8 по 17 января. Речь об участке трассы с 244-го по 410-й километр в Уватском округе.

Комплексы "Кибер-шериф" и "Кордон ПРО-М" передислоцированы с тобольского участка трассы. Это связано со сложной аварийной обстановкой в Уватском округе.

"Из 12 мобильных комплексов три теперь работают под Уватом, на опасном участке федеральной автодороги", — прокомментировал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Мобильные комплексы выявляют нарушения скоростного режима, обгона, пользования мобильными телефонами, световыми приборами и неиспользование ремней безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ПДД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 08.01.2026Тюменцев научат анализировать кино
12:01 08.01.2026На трассе под Уватом усилят контроль за соблюдением ПДД
11:29 08.01.2026Как действовать при ожоге от фейерверка, объяснил врач
11:09 08.01.2026На ночную экскурсию с фонариком приглашает Музей тюменских историй

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора