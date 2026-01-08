На трассе под Уватом усилят контроль за соблюдением ПДД

Два дополнительных мобильных комплекса фиксации нарушений ПДД будут контролировать движение на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск с 8 по 17 января. Речь об участке трассы с 244-го по 410-й километр в Уватском округе.

Комплексы "Кибер-шериф" и "Кордон ПРО-М" передислоцированы с тобольского участка трассы. Это связано со сложной аварийной обстановкой в Уватском округе.

"Из 12 мобильных комплексов три теперь работают под Уватом, на опасном участке федеральной автодороги", — прокомментировал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Мобильные комплексы выявляют нарушения скоростного режима, обгона, пользования мобильными телефонами, световыми приборами и неиспользование ремней безопасности.