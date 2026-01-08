  • 8 января 20268.01.2026четверг
Как школьнику настроиться на учебу после каникул, рассказал психолог

Общество, 10:52 08 января 2026

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Как помочь ребенку вернуться к учебе после затяжных праздников, рассказал клинический психолог, гештальт-консультант Александр Бунин. Среди рекомендаций: обсуждение целей и поддержание физической активности во время каникул.

Школьники часто сталкиваются с недосыпами, поэтому выспаться на каникулах важная задача, но стоит укладываться в привычный режим. За три-четыре дня до начала занятий постепенно возвращайте ребенка к школьному графику сна и бодрствования.

Обсудите успехи и достижения прошлого учебного полугодия. Поставьте перед ребенком небольшие достижимые цели на новый учебный период. Важно поддерживать позитивный настрой и мотивацию, пишет Тюменская область сегодня.

В новогодние каникулы не стоит исключать регулярные занятия спортом, они помогают восстановить силы и повысить уровень энергии. Также стоит придерживаться здорового сбалансированного питания.

Постарайтесь создать уютную и теплую домашнюю атмосферу, чтобы ребенок чувствовал поддержку семьи.

# каникулы , режим , школьники

