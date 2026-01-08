  • 8 января 20268.01.2026четверг
Как действовать при ожоге от фейерверка, объяснил врач

Общество, 11:29 08 января 2026

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Об алгоритме действий при получении травм от петард, бенгальских огней и других изделий рассказала врач-методист Территориального центра медицины катастроф Ризида Ромель.

Для начала необходимо определить степень повреждения. Если кожа покраснела, нет волдырей — это признаки ожога первой степени. Он заживает в течение 3-5 дней, обращение к врачу не требуется.

Если место ожога красное, отечное, болезненное при прикосновении, а также появляются пузыри — это ожог второй степени. Он заживает в течение 2-3 недель. Если ожог получил ребенок или площадь поражения превышает размер ладони, нужно обратиться к специалисту.

Если поврежденный участок темно-красного, белого цвета или выглядит "обугленным", а прикосновения к нему не вызывает боли из-за глубоких поражений и гибели нервных клеток — это ожог третьей степени. Необходимо немедленно вызвать бригаду скорой помощи— есть риск ожогового шока и ухудшения состояния.

Ни в коем случае не прикладывайте снег или лед на сам ожог, не пытайтесь оторвать ткань или предмет, которые прилипли к коже, не наносите крема и масла на место ожога, нельзя плотно оборачивать тканью зону ожога, пишет КП-Тюмень.

Место ожога промойте холодной водой и приложите компресс на 15-20 минут. Это могут быть кубики льда или охлаждающие средства, завернутые в ткань. Наложить "рыхло" асептическую повязку.

