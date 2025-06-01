Владимир Путин поощрил трех жителей Тюменской области
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено главному врачу Медицинского центра "Медар" Рафису Ахметьянову.
Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" присвоили старшему тренеру Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Максиму Кугаевскому.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.