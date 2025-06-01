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Студент тюменского вуза вошел в топ-50 резидентов академии ПМЭФ

Общество, 20:29 24 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Студент Строительного института Тюменского индустриального университета Андрей Белов вошел в топ-50 резидентов академии Петербургского международного экономического форума. Отбор производился из 4 тыс. заявок, при этом лишь 350 прошли в ПреАкадемию, а затем 50 получили статус резидента, сообщили в центре по внешним коммуникациям ТИУ.

В рамках академии Андрей Белов встретился с известными спикерами, среди которых заместитель генерального директора "Роскосмоса" Сергей Крикалев, стендап-комик Евгений Чебатков, управляющие партнеры "Авито" Иван Гусь и Сергей Пивнев, а также председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк.

"ПМЭФ – форум огромного масштаба, и для меня большая честь участвовать в нем наравне с представителями власти и руководителями компаний. В этом году я смог погрузиться во все дни программы и получить ценные знания. Благодаря академии я не просто встретился с известными людьми, а получил ответы на важные для меня вопросы", – рассказал Андрей Белов.

Академия ПМЭФ организована фондом "Контент". Она предоставляет молодым лидерам доступ к крупнейшим российским форумам, помогает в профессиональном развитии и карьерных треках. Резиденты участвуют в специальной программе с ведущими экспертами, что открывает перед ними новые возможности для международного сотрудничества и реализации проектов.

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# молодежь , ПМЭФ , студенты , ТИУ

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