  • 19 марта 202519.03.2025среда
  • USD81,5018
    EUR87,5697
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер северный

Почти 25 тысяч тюменцев приняли участие в обсуждении сквера в честь героев СВО

Общество, 17:25 19 марта 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Почти 25 тысяч тюменцев приняли участие в обсуждении концепции сквера, посвященного героям специальной военной операции.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

За две недели 21 тыс. 539 тюменцев высказались на портале "Я решаю!" и 3 тыс. 457 человек заполнили анкету при содействии волонтеров. Концепцию нового сквера поддержали 98,83%.

"Также мы видим ваши предложения по названию будущего сквера. Большинство высказались за название "Сквер Героев СВО" – 50,94 процентов. Название "Сквер СВО" поддержало 8,24 процентов. За сквер Героев проголосовали 26,66 процентов. Название "Круг Памяти" поддержало 10,26 процентов жителей. Почти два процента – за Российский сквер", — написал Максим Афанасьев.

Свои варианты названий предложили 407 человек. Все данные сейчас систематизируются, поступившие предложения анализируют специалисты, заверил мэр.

Предварительные итоги обсуждения озвучили в рамках VI выставки-форума "Строительство и архитектура".

Максим Афанасьев поблагодарил всех, кто принял участие в дискуссии и внес вклад в формирование диалога по созданию знакового для областного центра объекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# голосование , Максим Афанасьев , СВО , сквер

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:46 19.03.2025В Ялуторовске ежедневно патрулируют городские и сельские водоемы
19:19 19.03.2025Олег Датских: в обменном списке есть один житель Тюмени
18:58 19.03.2025Фестиваль "Алафейская гора" откроется в Тобольске 4 апреля
18:27 19.03.2025Учения по ликвидации природных пожаров прошли в Заводоуковском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора