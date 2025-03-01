Почти 25 тысяч тюменцев приняли участие в обсуждении сквера в честь героев СВО

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Почти 25 тысяч тюменцев приняли участие в обсуждении концепции сквера, посвященного героям специальной военной операции.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

За две недели 21 тыс. 539 тюменцев высказались на портале "Я решаю!" и 3 тыс. 457 человек заполнили анкету при содействии волонтеров. Концепцию нового сквера поддержали 98,83%.

"Также мы видим ваши предложения по названию будущего сквера. Большинство высказались за название "Сквер Героев СВО" – 50,94 процентов. Название "Сквер СВО" поддержало 8,24 процентов. За сквер Героев проголосовали 26,66 процентов. Название "Круг Памяти" поддержало 10,26 процентов жителей. Почти два процента – за Российский сквер", — написал Максим Афанасьев.

Свои варианты названий предложили 407 человек. Все данные сейчас систематизируются, поступившие предложения анализируют специалисты, заверил мэр.

Предварительные итоги обсуждения озвучили в рамках VI выставки-форума "Строительство и архитектура".

Максим Афанасьев поблагодарил всех, кто принял участие в дискуссии и внес вклад в формирование диалога по созданию знакового для областного центра объекта.