Ветераны СВО исполнили авторские песни и стихи на финале форума "СВОя культура" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Известные песни, авторские произведения и стихотворения исполнили ветераны специальной военной операции на закрытии творческого форума "СВОя культура" в Тюмени 29 марта. Также были представлены художественные работы от участников проекта.

Ансамбль гитаристов и гармонистов форума "СВОя культура" открыл программу легендарной песней "Катюша". Николай, Степан и Наталья Булыгины представили семейный творческий номер. Они исполнили песню "От героев былых времен..." из любимого многими советского фильма "Офицеры". Ветеран СВО Дмитрий Шевцов с гитарой в руках представил слушателям авторскую композицию "Чужая земля", написанную зимой 2023 года во время боев за Соледар. Павел Гончар, приехавший из Увата, прочел несколько своих стихотворений.

По словам директора регионального департамента культуры Александра Сидорова, участники форума продемонстрировали, что сила их духа заключается и в умении раскрывать свои таланты, делиться ими.

"Сегодня завершаем замечательный творческий, эмоциональный, по-настоящему душевный форум "Своя культура". Хочется сказать вам спасибо за эти дни, наполненные творчеством, смелостью и надеждой. За это короткое время вы прикоснулись к миру искусства, превратили ваши эмоции в слова, образы, музыку. Самое главное, показали, что творчество не имеет границ, оно объединяет, вдохновляет, поддерживает. Сегодняшние выступления честные, трогательные, наполненные искренностью. Это действительно часть ваших замечательных душ", — произнес Александр Сидоров со сцены.

Он поблагодарил команду организаторов форума, наставников, которые занимались с участниками. Директор регионального департамента культуры надеется, чтобы событие положило начало чему-то новому. Он призвал ветеранов СВО верить в силу искусства, творить, делиться с людьми и помнить, что культура объединяет. В 2025 году хотят провести еще один этап форума с учетом пожеланий участников первого события.

Ветераны СВО на протяжении трех дней занимались с ведущими деятелями культуры региона по направлениям: "Литература", "Исполнительское мастерство", "Вокал" и "Изобразительное искусство". Программа каждого блока была насыщенной.

Трое ветеранов выбрали для себя направление "Изобразительное искусство". С ними работали несколько профессиональных художников. Творческий процесс организовывал и курировал член Союза художников России, живописец, заместитель директора по учебно-воспитательной работе детской художественной школы им. А.П. Митинского Александр Васильев.

Состоялись мастер-классы по печатной графике, созданию женского образа в окружении цветов в технике монотипии, написанию портрета с натуры. Член Союза художников Российской Федерации Ирина Макарова провела занятие по композиции в технике граттаж. Лекцию о батальном жанре в русской исторической живописи прочитала искусствовед, член Союза художников России Татьяна Сергейчук.

Александр Васильев отметил активное погружение в творчество, глубокое общение с художниками. "Было видно, что участникам этого направления очень интересно. Что-то они уже знали, например, Яков Поляков имеет соответствующее образование, он дизайнер. В любом случае ребята, которые пришли к нам на мастер-классы, имеют отношение к изобразительному искусству. Кто-то увлекался портретами, другие занимались практически универсально. Эта заинтересованность, вовлеченность, конечно, была видна. Уверен, что наши творческие встречи не пройдут мимо. Будет хорошо, если в свободное время ребята будут заниматься творчеством. Это очень полезно. Когда я занимаюсь творчеством, то отдыхаю и получаю удовольствие, хотя с одной стороны, это большой труд. Это мы передали ребятам", — поделился куратор направления "Изобразительное искусство".

Ветеран СВО, преподаватель Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова Виталий Жиляков признался, что увидел много нового на встречах с художниками. Его занял процесс создания рисунков с применением шила и канцелярского ножа.

"Для меня это было ново. Я такого никогда не видел. Попробовал сам. Это оказалось довольно сложно. Тонкая работа занимает много времени. О некоторых моментах я вообще не знал. Ранее слышал о живописи, графике, но особо не вникал в различия. Попробовал поработать масляными красками. Когда нанес ее, брызнул растворителем, и начал вырисовываться узор. Сначала я даже не знал, что нарисовать, в итоге получилось три рисунка", — поделился Виталий Жиляков.

Всем, кто с 26 по 29 марта принимал участие в творческом форуме и получил навыки для развития творческого потенциала, торжественно вручили соответствующие сертификаты.

Напомним, организаторами форума выступили региональный департамент культуры и филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области при поддержке правительства региона.

Инна Пахомова