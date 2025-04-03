Более десяти тысяч запросов обработали в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 10 тыс. запросов, большая часть из которых уже решена положительно, поступило за время работы тюменского филиала фонда "Защитники Отечества". 3 апреля исполняется два года с момента, как президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции.

В тюменский филиал поступило более 3 тыс. запросов, которые были связаны с назначением мер социальной поддержки. Больше 2 тыс. обращений получили решение.

Как сообщили в филиале фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области, за юридической помощью ветераны СВО и члены их семей обращались также более 3 тыс. раз. Решения найдены для более 2 тыс. запросов.

В связи с двухлетием с момента создания фонда "Защитники Отечества" в Москве прошел круглый стол, на котором обсудили развитие системы поддержки ветеранов СВО.

Главный результат работы фонда "Защитники Отечества" – создание системы социального сопровождения героев, в основе которой лежит тесное межведомственное взаимодействие, отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"В стране фактически создается новая система государственной поддержки, включающая в том числе реабилитацию и ресоциализацию героев. Все это вывело помощь нашим ветеранам и их близким на новый уровень. Добиться этого мы смогли только благодаря объединению усилий государственных институтов: активно подключились администрация президента, правительство России и профильные министерства. Работа фонда "Защитники Отечества" будет продолжаться. Государство взяло на себя обязательства заботиться о тех, кто встал на защиту Родины, и это полномасштабная государственная политика на годы вперед", — произнесла она.

Важность работы фонда по вовлечению участников спецоперации в занятия физической культурой и спортом отметил ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, начальник управления развития студенческого и адаптивного спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России Игорь Старовойт. Развитие адаптивного спорта, по его словам, необходимо участникам специальной военной операции. Благодаря этому ветераны СВО реабилитируются, социализируются и интегрируются в общественную жизнь. Отметим, тюменские спортсмены успешно выстпуают на соревнованиях. Так, в марте 2025 года ветераны СВО привезли четыре медали со Всероссийского "Кубка Защитников Отечества" по зимним видам спорта, который проходил в Ханты-Мансийске.

В ходе круглого стола участники мероприятия рассмотрели результаты работы фонда "Защитники Отечества" по всем ключевым направлениям деятельности, среди которых медицинская помощь и комплексная реабилитация ветеранов СВО, в том числе обеспечение их техническими средствами реабилитации, адаптация жилых помещений, содействие обучению и трудоустройству, вовлечение в занятия физической культурой и спортом, а также в культурную жизнь и патриотические мероприятия, создание и продвижение патриотического контента.

Главная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда оказывают помощь не только в медицинской и социальной реабилитации, но и в переобучении и трудоустройстве. Они предоставляют юридическую поддержку, помогают адаптировать жилье под нужды инвалидов, а также вовлекают защитников в спорт и творческую деятельность.

Напомним, 1 июня 2023 года филиалы фонда начали работу во всех регионах страны.

Инна Пахомова