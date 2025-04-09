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В Тюменской области асфальтовые заводы запустили в работу на три недели раньше

Экономика, 11:08 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Асфальтовый завод ДРСУ-1 начал работать на три недели раньше, чем в 2024 г. На это повлияла теплая погода, прогретое покрытие дорог. По 50-100 тонн смеси для ямочного ремонта выпускают на предприятии с 1 апреля.

"На полную мощность завод выйдет с 15 апреля, когда начнется ремонт покрытий. Это обход Тюмени, дороги Курган - Тюмень. До 120 тысяч тонн смеси будем выпускать за сутки. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году", - рассказал начальник асфальтобетонного завода ДРСУ-1 Евгений Поваров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Основные объекты ямочного ремонта находятся в Богандинском и на федеральных трассах Р-402 и Р-404. На заводе ДРСУ-1 за день свежим асфальтом загружают до восьми машин.

Обеспеченность материалами для приготовления асфальтобетонной смеси составляет 90 %. Щебень четырех фракций поступает из Асбестовых карьеров, битум нефтяной завозят из Омска.

"Рецепты приготовления смеси зависят от объектов – ямочный или капитальный ремонт. Наша дорожно-строительная лаборатория делает на основании исходящих материалов заранее приготовленные смеси, формует образцы, испытывает. И эти рецепты отправляет уже на завод", - пояснил Евгений Поваров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Весь процесс приготовления асфальта происходит в автоматическом режиме. Оператор завода Алексей Горянов по специально заданной компьютерной программе ведет контроль прогрева и запуска завода вот уже 18 лет.

"Технологический процесс разогрева завода зависит от внешней температуры. Если на улице 30, то это займет пять минут. Если ноль, то минут 15. У нас каменные материалы лежат по фракциям, они поступают в сушильный барабан, где стоит мощная газовая горелка. Она сушит, разогревает, подаёт наверх на сита. Затем в специальном бункере по заданному рецепту все смешивается", - объяснил оператор завода.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Всего в Тюменской области начали работу 15 асфальтовых заводов.

В Главном управлении строительства Тюменской области заключено 10 контрактов на 77 объектов автомобильных дорог в 22 районах юга области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Все дороги отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Анжела Лебедева

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# асфальтовый завод , ГУС Тюменской области , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , ремонт дорог

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