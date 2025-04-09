В Тюменской области асфальтовые заводы запустили в работу на три недели раньше

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Асфальтовый завод ДРСУ-1 начал работать на три недели раньше, чем в 2024 г. На это повлияла теплая погода, прогретое покрытие дорог. По 50-100 тонн смеси для ямочного ремонта выпускают на предприятии с 1 апреля.

"На полную мощность завод выйдет с 15 апреля, когда начнется ремонт покрытий. Это обход Тюмени, дороги Курган - Тюмень. До 120 тысяч тонн смеси будем выпускать за сутки. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году", - рассказал начальник асфальтобетонного завода ДРСУ-1 Евгений Поваров.

Основные объекты ямочного ремонта находятся в Богандинском и на федеральных трассах Р-402 и Р-404. На заводе ДРСУ-1 за день свежим асфальтом загружают до восьми машин.

Обеспеченность материалами для приготовления асфальтобетонной смеси составляет 90 %. Щебень четырех фракций поступает из Асбестовых карьеров, битум нефтяной завозят из Омска.

"Рецепты приготовления смеси зависят от объектов – ямочный или капитальный ремонт. Наша дорожно-строительная лаборатория делает на основании исходящих материалов заранее приготовленные смеси, формует образцы, испытывает. И эти рецепты отправляет уже на завод", - пояснил Евгений Поваров.

Весь процесс приготовления асфальта происходит в автоматическом режиме. Оператор завода Алексей Горянов по специально заданной компьютерной программе ведет контроль прогрева и запуска завода вот уже 18 лет.

"Технологический процесс разогрева завода зависит от внешней температуры. Если на улице 30, то это займет пять минут. Если ноль, то минут 15. У нас каменные материалы лежат по фракциям, они поступают в сушильный барабан, где стоит мощная газовая горелка. Она сушит, разогревает, подаёт наверх на сита. Затем в специальном бункере по заданному рецепту все смешивается", - объяснил оператор завода.

Всего в Тюменской области начали работу 15 асфальтовых заводов.

В Главном управлении строительства Тюменской области заключено 10 контрактов на 77 объектов автомобильных дорог в 22 районах юга области.

Все дороги отремонтируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Анжела Лебедева