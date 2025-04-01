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В Нижнетавдинском районе избрали нового главу

Общество, 19:35 10 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Мжельский, ИА «Тюменская линия»

Сергей Борисевич стал новым главой Нижнетавдинского района. За его кандидатуру проголосовали депутаты местной думы. Ранее он был директором департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Перед новым главой стоит задача повышать инвестиционную привлекательность, наращивать объемы производства в сельском хозяйстве, развивать ЖКХ, совершенствовать систему образования, уделять больше внимание патриотическому воспитанию молодежи и, самое главное, делать все, чтобы повышать благосостояние жителей района. Поблагодарил за проделанную работу Валерия Ивановича Борисова, который руководил территорией 10 лет. Он делал это успешно, эффективно и с душой", - сказал глава региона.

Нижнетавдинский район – один из лидеров в области по социально-экономическому развитию. На территории стабильно работает агропромышленный комплекс, реализуются инвестиционные проекты, возводится большой объём индивидуального жилья. Муниципалитет использует все преимущества близости к Тюменской агломерации.

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# Нижнетавдинский район , Сергей Борисевич

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