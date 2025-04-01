Наставнический проект "Лаборатория идей" стартует в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областной наставнический проект "Лаборатория идей" стартует в Тюмени 17 апреля. Участниками могут стать наставники в возрасте от 18 лет и наставляемые — от 10 до 17 лет включительно, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

До 28 ноября они будут выполнять задания спортивного, творческого, интеллектуального характера и получать баллы. Подать заявку можно до 14 апреля на электронную почту: d0brointmn@yandex.ru. Документы для заполнения и положение по ссылке.