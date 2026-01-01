  • 12 января 202612.01.2026понедельник
Сопровождающим ветеранов СВО на лечение компенсируют затраты на проезд, жилье и питание

Общество, 09:56 12 января 2026

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО, смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда России вместе с сопровождающими, которым также будет оплачен проезд, проживание и питание. Постановление, утверждающее правила предоставления и оплаты таких услуг в 2026 году, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о сопровождении на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию участников спецоперации, получивших инвалидность I группы или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям. Расширен и механизм компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно. С 2026 года можно будет сразу получить билеты через Социальный фонд, пишет правительство РФ.

Чтобы оформить заявление на предоставление таких услуг, можно воспользоваться единым порталом госуслуг либо самостоятельно посетить МФЦ или территориальное отделение Социального фонда.

# лечение , СВО , Социальный фонд России

