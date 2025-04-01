Уникальную выставку представили ко Дню Уватского района в Тюменской облдуме

Мини ВДНХ назвал новую выставку, открывшуюся в День Уватского муниципального района в Тюменской областной думе 10 апреля, председатель законодательного органа власти Фуат Сайфитдинов.

"Выставка самобытного района об истории и достижениях сегодняшнего дня. Большое внимание организаторы уделили разделу, где присутствует работа поисковиков и волонтеров", - сказал он.

Экспозиция была подготовлена к 100-летию Уватского района, организованного 14 января 1925 года. Но привезти и разместить все экспонаты было невозможно, потому что их очень много. Председатель облдумы добавил, что выставка проводится в год 80-летия Победы. Один из разделов посвящен героической летописи Уватского района, откуда на Великую Отечественную войну ушли 3 тыс. человек.

Собравшихся приветствовал глава муниципалитета Вячеслав Елизаров. Он отметил, что вверенный ему район – это территория с богатой историей, самобытной культурой и экономически сильный муниципалитет благодаря природным запасам нефти и газа. Главным же богатством Уватского района он назвал его талантливых и трудолюбивых жителей.

"Нам есть, о чем рассказать и что показать. Самые яркие моменты мы привезли с собой, чтобы поделиться. Покажем быт коренных малочисленных народов – хантов, которые проживают в нашем районе. Расскажем, как помогаем участникам специальной военной операции и их семьям", - подчеркнул он и пригласил всех посетить гостеприимную Уватскую землю.

В ходе экскурсии гостям представили промышленные предприятия района, природу и сельское хозяйство, работы учащихся детской школы искусств, картины почетного гражданина района Михаила Захарова, фотовыставки о спортивных достижениях, истории и значимых событиях муниципалитета.

Особый интерес вызвал раздел выставки, посвященный волонтерской деятельности по поддержке участников СВО. Уватские волонтеры изготавливают для земляков сухие супы из местных продуктов четырех видов: борщ, рассольник, суп-лапшу и грибной. Делают сухарики, сухофрукты, батончики, пастилу. Все свежее, питательное и очень вкусное, в чем гости убедились на дегустации.

"Получая посылки, наши ребята говорят, что когда открывают их, оттуда пахнет домом. Один из приехавших в отпуск бойцов попросил нас разнообразить меню картофельным пюре. Теперь научились делать и его", - рассказала экскурсовод из местных представителей волонтерского корпуса.

По словам Фуата Сайфитдинова, проведение дней муниципалитетов в Тюменской облдуме и дней областного парламента в районах стало доброй традицией.

"Форма сотрудничества очень эффективная, положительно зарекомендовала себя на практике. Мы как субъекты единой системы публичной власти – органы местного самоуправления, областная дума – вместе реализуем федеральные законы, совершенствуем региональное законодательство по вопросам местного самоуправления. А также внимательно прислушиваемся к предложениям коллег из муниципалитетов", - подытожил он.

День Уватского муниципального района продолжили пленарное заседание и выставка-ярмарка.

Инна Кондрашкина