  • 10 апреля 202510.04.2025четверг
  • USD86,0923
    EUR95,0910
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер северо-восточный

К ограничению свободы приговорил суд жительницу Тюмени за поддельные права

Происшествия, 18:30 10 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К ограничению свободы на 4 месяца приговорил Нижнетавдинский районный суд 39-летнюю жительницу Тюмени за подделку водительского удостоверения.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в октябре 2024 года подсудимая управляла автомобилем Peugeot на территории Нижнетавдинского района. Ее остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Для проверки документов женщина предъявила имевшееся при ней поддельное водительское удостоверение, документ был изготовлен методом цветной струйной печати.

Теперь женщина без разрешения специализированного органа не имеет право покидать место жительства в ночное время, изменять его и выезжать за пределы Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# поддельные права , прокуратура Тюменской области , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:30 10.04.2025К ограничению свободы приговорил суд жительницу Тюмени за поддельные права
17:23 10.04.2025Тюменцу назначили условный срок за контрабанду сильнодействующих веществ
17:01 10.04.2025В Тобольске с помощью "Паутины" задержали должника по штрафам
14:04 10.04.2025В центре Тюмени горел ресторан

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора