К ограничению свободы приговорил суд жительницу Тюмени за поддельные права

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К ограничению свободы на 4 месяца приговорил Нижнетавдинский районный суд 39-летнюю жительницу Тюмени за подделку водительского удостоверения.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в октябре 2024 года подсудимая управляла автомобилем Peugeot на территории Нижнетавдинского района. Ее остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Для проверки документов женщина предъявила имевшееся при ней поддельное водительское удостоверение, документ был изготовлен методом цветной струйной печати.

Теперь женщина без разрешения специализированного органа не имеет право покидать место жительства в ночное время, изменять его и выезжать за пределы Тюмени.