661 человек пройдет тестирование в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

| Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

661 человек пройдет этап тестирования в программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Об этом стало известно на заседании общественного совета проекта в областном правительстве 8 апреля.

"Программа имеет для нас большое значение, поскольку мы помогаем ветеранам, участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни, получить дополнительные знания и компетенции. Этим мы укрепляем кадровый потенциал нашего региона в самых разных сферах. Также напомню, что проект является не только образовательным. Он станет коммуникационной платформой, где планируем реализовывать самые разные инициативы совместно с участниками СВО", – обратился к присутствующим губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Итоги заявочной кампании подвела директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова. Она рассказала, что для информирования потенциальных участников и помощи в регистрации на платформе была создана горячая линия, электронная почта и 76 офлайн-точек в муниципалитетах региона. Чаще всего тюменцы спрашивали про этапы прохождения, статус заявки, условия участия.

Всего поступило 1 тыс. 169 заявок. "Техническая модерация у нас проводилась экспертами, которые прошли аттестацию и сертификацию в РАНХиГС по соответствующей федеральной методике. Они отсеивали тех, кто не соответствует критериям, обозначенным в положении, а именно не является участником или ветераном СВО, не имеет привязки к Тюменской области либо нет соответствующего высшего или среднего специального образования, или есть какая-то судимость. Также смотрели полноту заполнения документов и эссе", – уточнила Ирина Широкова.

По результатам проверки к этапу тестирования допустили 659 человек, из них 227 ветеранов спецоперации и 432 участника СВО. Еще двоих отобрали по итогам заседания совета.

| Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Кроме этого, на заседании члены общественного совета выдвинули несколько проектных решений, которые можно реализовать на платформе "Боевого кадрового резерва". Председатель Тюменского регионального отделения "Союз женщин России" Наталья Шевчик предложила сделать подобный проект для вдов участников СВО, руководитель регионального штаба "Комитета семей воинов Отечества" Лариса Денисова – провести занятия по этике делового общения, документоведению. Финалист федеральной программы "Время героев" Виктор Квасов добавил, что все участники должны обязательно во время обучения познакомиться с крупными тюменскими предприятиями.

"Да, как минимум познакомить с наиболее крупными компаниями, потому что о них читаешь, смотришь, а когда сам посмотришь, то видишь, как именно они работают. В целом напомню, что наша задача - дать бойцам новые знания, навыки и компетенции, чтобы они в жизни сделали новый шаг", - подчеркнул Александр Моор.

С 11 по 13 апреля участники пройдут обязательное тестирование, которое было разработано на основе программы Высшей школы госуправления. По итогам определят тех, кто будет проходить онлайн-собеседование. Подробнее о "Боевом кадровом резерве" можно почитать на официальном сайте.

Напомним, что тюменский проект – аналог федеральной образовательной программы "Время героев", которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Виктория Макарова