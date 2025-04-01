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Отказы на товарные кредиты в Тюменской области увеличились до 82,7 %

Общество, 18:18 10 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 82,7 % увеличилась доля отказов по заявкам на POS-кредиты (товарные кредиты) в Тюменской области в феврале. Это на 2,8 % больше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

"Рост доли отказов по заявкам на POS-кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по "охлаждению" рынка необеспеченного кредитования. Прежде всего речь идет о повышении ключевой ставки и ужесточении макропруденциальных ограничений. При этом в 2025 году в сегменте товарных кредитов преобладают следующие тенденции: общее сокращение спроса на POS-кредиты со стороны граждан и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на POS-кредиты, так как рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой — уровень одобрения заявок на данный тип кредитов также снижается", - пояснил представитель НБКИ Алексей Волков.

Отметим, что тенденция характерна в целом для всей России. Доля отказов по заявкам на такой вид займов за второй месяц года составила 84 %, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5 %.

Оксана Корнеенкова

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# кредитование

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