Тюменцы участвуют в открытии первого в России "Кубка Защитников Отечества"

| Фото: скриншот видео официальной церемонии открытия Всероссийского "Кубка Защитников Отечества" | Фото: скриншот видео официальной церемонии открытия Всероссийского "Кубка Защитников Отечества"

Четыре тюменских ветерана СВО участвуют в открытии первого в России "Кубка Защитников Отечества" по зимним видам спорта. Официальная церемония проходит в Ханты-Мансийске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Спортсмены готовились к соревнованиям на протяжении месяца – тренировки для них проводили профессиональные спортсмены. Подробнее о каждом спортсмене - здесь.

На видео с флагом Тюменской области - Артур Милованов. Ранее был начальником инженерной службы десантно-штурмового батальона. На СВО получил ранение. После лечения начал посещать тренировки по лыжам.

Отметим, в первом Всероссийском "Кубке Защитников Отечества" по зимним видам спорта участвуют более 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов страны.

Прямая трансляция - по ссылке.