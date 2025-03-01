  • 13 марта 202513.03.2025четверг
  • USD86,6204
    EUR93,9710
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменцы участвуют в открытии первого в России "Кубка Защитников Отечества"

Общество, 20:36 13 марта 2025

скриншот видео официальной церемонии открытия Всероссийского "Кубка Защитников Отечества" | Фото: скриншот видео официальной церемонии открытия Всероссийского "Кубка Защитников Отечества"

Четыре тюменских ветерана СВО участвуют в открытии первого в России "Кубка Защитников Отечества" по зимним видам спорта. Официальная церемония проходит в Ханты-Мансийске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Спортсмены готовились к соревнованиям на протяжении месяца – тренировки для них проводили профессиональные спортсмены. Подробнее о каждом спортсмене - здесь.

На видео с флагом Тюменской области - Артур Милованов. Ранее был начальником инженерной службы десантно-штурмового батальона. На СВО получил ранение. После лечения начал посещать тренировки по лыжам.

Отметим, в первом Всероссийском "Кубке Защитников Отечества" по зимним видам спорта участвуют более 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов страны.

Прямая трансляция - по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бойцы , СВО , спартакиада

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:36 13.03.2025Тюменцы участвуют в открытии первого в России "Кубка Защитников Отечества"
20:26 13.03.2025Александр Моор: более 10 тысяч жителей Тюменской области спасли сотрудники ТОСЭР за 25 лет
19:34 13.03.2025Сбер увеличил число сервисов для защиты близких от мошенников
18:50 13.03.2025Центр медицины катастроф доставил двух пациентов из Тобольска в Тюмень

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора