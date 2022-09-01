В Тюмени 140 человек с когнитивными нарушениями получили помощь в группах дневного пребывания

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

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Три группы дневного пребывания граждан с умеренными и тяжелыми когнитивными нарушениями открыты в Тюмени в рамках нацпроекта "Демография". Всего за 2022 год в Тюмени группы дневного пребывания посетили около 140 человек.

С 2023 года планируется распространить эту практику и в других городах Тюменской области. Кроме того, есть возможность пройти курс профилактики возрастных изменений, чтобы не стать жертвой коварной болезни.

Об этом в прямом эфире рассказала заместитель директора регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Светлана Малахова.

"Пассивная жизненная позиция усугубляет возрастные изменения. Залог здорового долголетия – активность и работа над собой. Не все об этом знают. Зачастую мы сталкиваемся в своей работе с тем, что возрастные нарушения у человека уже ярко выражены и заниматься профилактикой поздно. Для таких людей и созданы группы дневного пребывания. Они проводят время в безопасной среде, чувствуют свою значимость, родственники могут в это время работать", — пояснила Светлана Малахова.

Главная задача таких групп – обеспечить людям с выраженными когнитивными нарушениями безопасную и поддерживающую среду. Специалисты помогают организовать физическую активность, досуг, поддержать когнитивные функции, сделать жизнь таких людей более комфортной, интересной и наполненной.

Филиалы групп дневного пребывания расположены по адресам: Солнечный проезд 10/1; в марте 2022 года был открыт филиал на ул. Александра Логунова, 11/1 и уже месяц как открылась группа по адресу ул. Мельникайте 107.

Для пожилых людей от 65 лет и старше, которые следят за свои здоровьем, с 2019 года проводятся курсы профилактики возрастных изменений.

"Это трехмесячный курс, занятия проходят три раза в неделю по три часа. В рамках обширной программы люди узнают о том, как предупреждать когнитивные нарушения, как выстроить жизнь, чтобы не "догнала" деменция. Получают много новых знаний, в том числе от приглашенных специалистов разных направлений", — поделилась Светлана Малахова.

Получить квалифицированную консультацию о работе групп дневного пребывания и групп профилактики возрастных изменений можно у специалистов центра по телефонам: 64-66-16 и 64-66-61. Время работы: с 8 часов до 16 часов 30 минут в будни.

Узнать подробную информацию о вопросах организации ухода либо сообщить о гражданах, нуждающихся в уходе, можно по единому телефону системы долговременного ухода: 8-800-550-27-27. Время работы: с 8 часов до 16 часов 30 минут в будни. Звонок бесплатный.

Инна Пахомова