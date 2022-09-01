В Тюмени презентуют альбом фольклорного ансамбля "Радоница"

| Фото: предоставлено авторами проекта | Фото: предоставлено авторами проекта

Презентация студийного альбома "Вёснушка" фольклорного ансамбля "Радоница" и премьера клипа на песню, записанную вместе с автором-исполнителем Евгенией Зонтиковой в рамках грантового проекта "Хоровод времен", пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени 14 октября в 18 часов.

В альбом "Вёснушка" вошли 10 песен из репертуара фольклорного ансамбля, исполненные а капелла – без музыкального сопровождения.

Ключевая песня, созданная тюменским поэтом и музыкантом Евгенией Зонтиковой и ансамблем "Радоница" совместно, получила название "Хоровод времен", как и сам проект. В основу лег хоровод "Во колодезе вода", который Евгения исполняла еще в детстве, будучи участницей фольклорного ансамбля "Росток". К народной песне она дописала авторскую часть, а звукорежиссер Дмитрий Куприянов создал аранжировку. Над производством видео работала команда "Keepitprocess".

"Звучание народных песен для меня привычно и естественно. Они во многом сформировали и мою музыкальность, и видение того, какой должна быть песня по сюжету, какие должны вызывать эмоции. Из текстов и драматургии фольклора можно узнать, что волновало наших предков, о чем они думали и переживали, чему радовались. Уверена, наша работа многим придется по душе", – сказала автор проекта "Хоровод времен" Евгения Зонтикова.

| Фото: предоставлено авторами проекта | Фото: предоставлено авторами проекта

Съемки клипа проходили в четырех локациях: на живописном берегу Туры в дер. Каменка, в Музее истории крестьянского быта в дер. Насекина, Ялуторовском остроге и Тюмени. В съемках задействовали около 40 артистов и волонтеров проекта.

15 октября после презентации все песни и клип появятся в социальных сетях и на цифровых музыкальных площадках.

Напомним, в 2022 году идея инициативной группы донести фольклор до слушателя современными средствами стала победителем грантового конкурса "Родные города" компании "Газпром нефть". Команду проекта составили Евгения Зонтикова и фольклорный ансамбль "Радоница" школы № 73 "Лира" под руководством Ирины Светловой. Весной музыканты приступили к студийной звукозаписи, а лето посвятили съемкам видео.