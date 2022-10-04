Тюменцы увидят новые выпуски от "Герань-MEDIA" благодаря победе волонтеров на конкурсе "Молоды душой"

| Фото: из сообщества "Серебряные добровольцы - Мы вместе" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Серебряные добровольцы - Мы вместе" во ВКонтакте (архив)

Грант на продолжение проекта "Герань-MEDIA" выиграли тюменские волонтеры 55+ на конкурсе "Молоды душой", итоги которого подвели в рамках VI Всероссийского форума серебряных добровольцев в Ростове-на-Дону 3 октября.

В ближайшее время объявят донабор ведущих, придумают новые рубрики. "Нам обещали до 300 тысяч рублей, но пока нет информации о точной сумме. Деньги пойдут на работу операторов и режиссеров. Формировать контент — это дорогое удовольствие. Студия у нас есть, хотим поработать над интерьером", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества" Ксения Шефер.

"Герань-MEDIA" — это добровольческая телестудия. В ней серебряные добровольцы записывали "Герань-шоу", каждый выпуск которого длился полчаса. Как отмечает Ксения Шефер, это копия распространенных утренних передач. "Первая рубрика была посвящена обзору мировых новостей, бабушки обсуждали самые необычные новости из разных областей. Во второй рубрике "Дайджесты" речь шла о деятельности серебряных волонтеров. В третьей рубрике "Годен/свободен" бабушки под прикрытием посещали интересные места, необычные локации, например, комнату снятия стресса, и либо рекомендовали их для старшего поколения, либо нет", — рассказала она.

Первый этап проекта завершился тем, что "Герань-MEDIA" вышла на широкую аудиторию. Изначально у проекта был канал на Rutube и ВКонтакте. Волонтеры приняли участие в форуме "На 55 с плюсом!" в формате телемарафона.

Отметим, в VI Всероссийском форуме серебряных добровольцев, который проходил в Ростове-на-Дону с 1 по 4 октября, приняли участие 500 волонтеров в возрасте от 55 до 84 лет из 77 регионов.

Инна Пахомова