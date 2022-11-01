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В Ялуторовске откроют креативное пространство на катке

Общество, 11:02 26 ноября 2022

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Новое креативное пространство "Каток в Ялуторовске" откроют с декабря по февралю 2023 года. Проект АНО ДПО "Точка" реализуется при поддержке гранта губернатора. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал автор проекта Егор Ефимов.

"За время реализации проекта нами будет организовано не менее 20 театрализованных катаний на коньках с декабристами – горожанами, которые оденутся в костюмы той эпохи. Мы проведем мастер-классы по катанию для всех желающих, организуем бал декабристов на льду", - говорит он.

Жители и гости Ялуторовска смогут еще раз ознакомиться с историей города и проникнуться атмосферой XIX века. Сейчас организаторы выбирают площадку для катка, готовы взять землю в аренду.

"Хотим сделать каток как в Москве и Санкт-Петербурге, где будут теплые лавочки, иллюминация, кофейни. Составим график работы катка, где в прокате предложим новые коньки. Горожане смогут совершенно бесплатно ими пользоваться, для этого нужно будет зарегистрироваться и стать участниками нашего исторического проекта", - сказал Егор Ефимов.

Анжела Лебедева

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# каток , Ялуторовск

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