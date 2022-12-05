Валяных кошек и мышек представили участники грантового проекта "Тепло шерсти" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Гильдия мастеров" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Гильдия мастеров" во ВКонтакте

Работы участников проекта "Тепло шерсти", выполненные в технике валяния, представили на выставке в "Гильдии мастеров современных и народных ремесел" в Тюмени.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель региональной общественной организации "Гильдия мастеров современных и народных ремесел" Инна Гайдук, всего участвовали более 150 человек. Помогали начинающим мастерам 10 опытных ремесленников - они дали три мастер-шоу.

| Фото: из сообщества "Гильдия мастеров" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Гильдия мастеров" во ВКонтакте

Проект "Тепло шерсти" стартовал в августе. Первый этап включил в себя экскурсионную программу в Музее истории крестьянского быта в дер. Насекина. "Ребята изучали крестьянский быт, узнавали, какими приспособлениями чесали шерсть. Прошел ознакомительный мастер-класс, где экскурсанты валяли подставки под горячее. Затем пошел более углубленный уровень обучения: участники проекта валяли изделия в центре "Контакт", чтобы представить их на выставке. 3 декабря мы провели дефиле в этих вещах", — рассказала Инна Гайдук.

| Фото: из сообщества "Гильдия мастеров" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Гильдия мастеров" во ВКонтакте

Выставка проработает 25 декабря по адресу: ул. Садовая, 36. Необходима предварительная запись по телефону: 8-912-923-06-49. Возрастное ограничение: 0+.

Напомним, на реализацию проекта "Тепло шерсти" некоммерческая организация получила грант губернатора Тюменской области.

Инна Пахомова