К открытию фестиваля кино "Ледяная тарелка" в Тюмени установили арт-объект изо льда

| Фото: пресс-служба фестиваля короткометражного кино "Ледяная тарелка" | Фото: пресс-служба фестиваля короткометражного кино "Ледяная тарелка"

Арт-объект изо льда, приуроченный к открытию фестиваля короткометражного кино "Ледяная тарелка" в Тюмени, установили на пешеходной улице Дзержинского, сообщает пресс-служба мероприятия.

Арт-объект представляет собой круг, стоящий на стенде. В центре - надпись "Ледяная тарелка". Тарелку поставили несколько дней назад, ее сломали неизвестные и авторы идеи заменили ее. Организаторы шутят, что это по доброй традиции киношников: обычно после съемок первой сцены принято бить тарелку наудачу.

На фестиваль прислали 43 заявки от тюменских специалистов по направлениям документальное кино, интернет-шоу, анимационный фильм, мобильный контент, игровое социальное кино, сити-брендинг. Кроме того, в рамках проекта снимают три игровых фильма, три документальных, а также мобильный контент для социальных сетей и анимационный фильм.

| Фото: пресс-служба фестиваля короткометражного кино "Ледяная тарелка" | Фото: пресс-служба фестиваля короткометражного кино "Ледяная тарелка"

Показ конкурсных работ начнется в кинотеатре "Киномакс" в ТРЦ "Кристалл" 17 декабря в 16 часов. Присоединиться могут все желающие. Необходима регистрация на kinotarelka.ru.

Также в программе - награждение участников фестиваля. В каждой номинации определят победителя, который получит 30 тыс. рублей.

Фестиваль пройдет при поддержке правительства Тюменской области.