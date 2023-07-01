Сумки с урало-сибирской росписью от тюменской мастерицы Ольги Отрадновой разъехались по всему миру

| Фото: из архива Ольги Отрадновой | Фото: из архива Ольги Отрадновой

Сумки с урало-сибирской росписью, созданные тюменской мастерицей Ольгой Отрадновой, продают по всему миру.

"Мастера украшают сумки традиционной росписью давно. Я решила перенести на шоперы именно нашу, урало-сибирскую роспись, тюменскую домовую, которая в 2022 году была занесена в региональный реестр объектов нематериального культурного наследия. Начала расписывать пару лет назад. Сначала они расходились по друзьям и знакомым. Потом я стала делать их все больше и больше", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Ольга Отраднова.

Изначально роспись делалась масляными красками по деревянной поверхности. Сумки, по мнению Ольги Отрадновой, — это то, что находится на виду у людей, туристический продукт, который могут приобрести гости областной столицы и увезти себе домой. Мастерице захотелось, чтобы тюменскую роспись можно было встретить на улицах города, в том числе в других регионах.

На сумках изображены цветы, деревья и птицы в технике двухцветного мазка — использование на кисти двух цветов красок. На некоторых закреплены пуговицы из спилов плодовых деревьев. Из деревянных кружочков Ольга Отраднова давно делает сувениры и игрушки с росписью.

"Это полностью ручная работа, эксклюзивная роспись акриловыми красками по ткани. После "закрепляю" каждый рисунок утюгом. Изделие можно постирать в режиме деликатной стирки. Сейчас у меня в ассортименте — около 70 изображений. Появляются новые картинки. Иногда я повторяю их, но одинаковой росписи не бывает. Сумочки для меня, как холсты для художника. Это картинки, которые можно взять в руки и носить с собой. Их часто берут в подарок, отправляют в другие страны. Мои сумочки "разъехались" во Францию и Англию. Каждый раз я придумываю что-то новое", — добавила мастерица.

Сейчас сумочки можно увидеть в торговом деревянном домике, где выставлены изделия местных ремесленников, вблизи пересечения улиц Дзержинского и Советской.

Ольга Отраднова отмечает интерес людей к изучению и занятию урало-сибирской росписи. Об этом свидетельствуют тематические фестивали, которые проводятся в разных городах. Люди участвуют в мастер-классах, прикасаются к древнему искусству.

22 и 23 июля в Музее истории крестьянского быта в дер. Насекина Тюменского района прошел IV фестиваль "Красильные выходные", собравший много мастеров, в том числе народный мастер по обвинской и урало-сибирской народной росписи из Перми Лидия Ерохина. Ольга Отраднова также принимала участие в событии. В формате мастер-шоу она, наряду с другими авторами, расписывала футболки, шляпки и сумки. В завершение состоялось дефиле "Все дело в шляпе".

Ольга Отраднова старается участвовать во многих событиях, посвященных старинной росписи. В Нижнесинячихинском музее-заповеднике летом прошла ее персональная выставка "Сады моей души всегда узорны...". Также творческие работы мастерицы можно было увидеть на экспозиции "Тюменский красильщик".

В День города, 29 июля, Ольга Отраднова выставит свои изделия в ходе народного гулянья "Тюмень мастеровая" на Цветном бульваре. Здесь представят лучших мастеров и ремесленников Тюмени, Челябинска, Шадринска, Кургана, Омска, Нижней Тавды, Екатеринбурга, Тобольска, Салехарда и Златоуста. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова